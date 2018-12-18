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18.12.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Назван курс рубля в конце декабря

Текст: Роман Маркелов
Ближайшие дни можно считать довольно позитивным временем для российской валюты, считают аналитики. По их мнению, пока что у рубля больше причин для роста, чем для снижения.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Во вторник и среду ключевым фактором влияния на состояние рубля станет динамика индекса доллара на мировом рынке, связанная с итогами заседания ФРС США по базовой ставке, говорит руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Воробьев.

Фото: depositphotos.com
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Повышение ставки 19 декабря почти наверняка произойдет. Но внимание к заседанию ФРС приковано не из-за этого, а из-за последующих комментариев американского регулятора, из которых можно будет сделать вывод о планах ФРС по ставке на следующий год, отмечает Воробьев. Именно они и окажут прямое влияние на индекс доллара, уверен эксперт.

Также на этой неделе в России стартовал период налоговых платежей за декабрь, потенциальный спрос на рублевую ликвидность окажет умеренную поддержку рублю в течение всей недели, добавляет Воробьев.

Фактор же повышения ставки Банком России в прошлую пятницу с 7,5 до 7,75 процента также влияет на рубль в сторону укрепления, однако рост ставки уже заложен в текущие котировки, подчеркивает аналитик.

Что касается цен на нефть, то они стабилизировались на отметке выше 60 долларов за баррель и пока признаков возобновления нисходящей динамики мало, указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Фото: Depositphotos.com
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Учитывая влияние налогового периода и возможных тенденций к смягчению денежно-кредитной политики в США после заседания ФРС, можно предположить, что курс доллара будет тяготеть к ослаблению, то есть рубль будет двигаться в сторону уровня 66 рублей за доллар, прогнозирует он. Также в первом квартале 2019 года внешние обязательства России могут оказаться меньше международных резервов, а это весьма значительный стабилизирующий фактор для рубля на весь 2019 год, отмечает Кочетков.

По оценке Воробьева, к концу этой недели российская валюта может умеренно укрепиться до 66-66,2 рубля за доллар. К концу декабря можно ожидать курса примерно на уровне 66,5-67 рублей за доллар, считает аналитик.

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