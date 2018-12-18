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18.12.2018,  
12:33
Текст:  Александр Емельяненков

Названы основные направления модернизации подлодок проекта 855 "Ясень"

Что изменилось с момента закладки в 1993 году головной подводной лодки проекта 855 "Ясень"? Чем будет отличаться от нее идущая второй "Казань" и завершающий, седьмой в этой же серии, подводный крейсер "Ульяновск"? Будет ли это и через двадцать лет все тот же "Ясень" - пусть и "Ясень-М"? Или уже принципиально иной по начинке корабль? С такими вопросами "Российская газета" обратилась к генеральному директору Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Владимиру Дорофееву. Ответ не заставил себя ждать.

- Тут два различающихся момента, - пояснил Дорофеев. - Головная АПЛ 885-го проекта - это подлодка "Северодвинск" - в силу известных причин, действительно, строилась долго. Но что произошло за время строительства? Тот корабль, что закладывался на стапеле в 1993 году - его технический облик, и тот, что вышел в море, принят ВМФ и уже совершил несколько успешных боевых служб, - это совершенно разные корабли. Из-за того, что корабль долго строился, на нем были полностью изменены комплексы радиоэлектронного вооружения, что обеспечило повышение его боевой эффективности. Если мы говорим о подводной лодке модернизированного проекта 885М, то модернизация шла по двум направлениям. Первое - это оснащение новыми комплексами радиоэлектронного вооружения, интегрированными системами боевого управления, включение в состав корабля новых видов оружия...

Фото: Олег Кулешов
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Напомним: ради того, чтобы добиться снижения уровня подводного шума и повысить эффективность гидроакустического комплекса, на кораблях проекта 885 применена однокорпусная архитектура на части длины прочного корпуса, а торпедные аппараты вынесены из носового отсека, где они обычно находились.

"В результате была сформирована "акустически чистая" носовая оконечность для размещения крупногабаритных гидроакустических антенн", - подчеркнул Владимир Дорофеев. А подводная лодка в целом превратилась из преимущественно противолодочной в ударную. Это стало результатом оснащения АПЛ четвертого поколения вертикальными пусковыми установками, которые позволяют применять ракетное оружие различного назначения.

Признак нового поколения, по словам Владимира Дорофеева, это существенное (в теории - скачкообразное) изменение боевых возможностей подводной лодки и/или ее эксплуатационных качеств за счет качественного изменения материальной базы самого корабля - конструкции, боевых и технических средств.

- А в рамках одного поколения, - объяснил руководитель проектного бюро, - происходит эволюционное совершенствование АПЛ за счет создания их модернизированных модификаций. Корабли более поздней постройки оснащаются более совершенными техническими средствами, на них внедряются новые проектно-конструкторские решения по улучшению боевых и эксплуатационных качеств - например, по скрытности, живучести и т.д.

Полную версию интервью с Владимиром Дорофеевым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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