Немецкие компании инвестировали в экономику России 628 миллионов евро

Немецкие компании, зарегистрированные в России, инвестировали в экономику России в текущем году 628 миллионов евро, что значительно больше по сравнению с прошлым годом. Наиболее перспективными для вложений считаются сельское хозяйство, перерабатывающая отрасль, а также сектор телекоммуникаций. Об этом говорится в опросе Восточного комитета немецкой экономики совместно с Российско-германской внешнеторговой палатой.

"Немецкие предприниматели в очередной раз показали приверженность российскому рынку. Несмотря на существующие проблемы, они охотно остаются в России и хотят здесь и дальше инвестировать", - комментирует ситуацию председатель правления ВТП Маттиас Шепп.

Причем, как свидетельствуют данным исследования, 87 процентов из числа опрошенных компаний оценивают свое экономическое положение как удовлетворительное и очень хорошее. По оценкам Шеппа, даже в прошлые годы немецкие фирмы смогли показать рост на общем фоне слабеющего рынка.

По данным опроса, порядка 52 процентов немецких фирм выступают за постепенное снятие санкций Запада в отношении России. Около 43 респондентов требуют их немедленной отмены. К факторам риска на 2019 год, прежде всего, относятся сохраняющиеся ограничительные меры, а также колебания курса рубля. Около 60 процентов немецких предприятий опасаются стагнации российской экономики, в то же время 41 процент компаний неизменно высказывают оптимизм.

Маттис Шепп в этой связи отметил, что западные ограничения, как полагают бизнесмены, не привели к политически желаемым результатам. "Самое время, чтобы Россия и Европа начали работать над вопросом выхода из двусторонних ограничительных мер. Новые американские санкции однозначно имеют целью добиться для США экономических преимуществ, также и за счет немецких и европейских компаний", - заключил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты.