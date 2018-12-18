Новак: Россия снизит добычу в рамках ОПЕК+ в течение первого квартала

Российские нефтекомпании сократят добычу на 228 тысяч баррелей в сутки в течение первого квартала следующего года, как того требует сделка ОПЕК+ о регулировании добычи в мире. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, сокращение добычи в связи с новыми обязательствами страны в рамках сделки приведет к небольшому снижению годового объема добычи - с ожидаемых в 2018 году 556 миллионов тонн до 552-553 миллионов тонн в следующем году.

В начале декабря в Вене 25 стран-участниц соглашения о регулировании добычи пришли к выводу, что для балансировки мирового рынка необходимо снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки, и России досталась доля в объеме 228 тысяч баррелей. Однако в силу климатических и технологических особенностей добычи России разрешили снизить добычу не одномоментно - с 1 января, - а постепенно.