Объем сделок на российском венчурном рынке вырастет в 30 раз

Доля государства на венчурном рынке будет постепенно уменьшаться, а роль частных инвесторов, в том числе институциональных (НПФ и страховых компаний, корпоративных венчурных фондов), наоборот, расти.

Нужно предоставить им доступ на рынок и устранить законодательные ограничения для НПФ, отметил заместитель генерального директора - инвестиционный директор РВК Алексей Басов на презентации Стратегии развития венчурного рынка до 2030 года. Документ был разработан РВК по заказу Минэкономразвития.

Предполагается, что возможность венчурных инвестиций для НПФ откроется в I квартале 2019. Им будет разрешено вкладывать в ИТ до пяти процентов пенсионных накоплений (средства, полученные по обязательному пенсионному страхованию) и до 10 процентов пенсионных резервов (средства из добровольных отчислений по негосударственному пенсионному обеспечению).

Как отмечается в стратегии, будут внесены необходимые корректировки в подходы к оценке риска инвестиций и методологии стресс-тестирования. Для выхода на российский венчурный рынок первых НПФ предлагается реализовать пилотный проект по участию НПФ в фондах с государственным капиталом. В таких фондах будет реализован принцип ассиметричного распределения прибыли, благодаря чему НПФ смогут получить повышенную доходность. Все это, как ожидается, позволит довести долю НПФ в капитале венчурных фондов до 10 процентов к 2030 году.

Всего стратегия включает более 40 инициатив, направленных на устранение ключевых барьеров развития в России венчурной индустрии. Среди таких барьеров Алексей Басов выделил отсутствие системности и равномерности инвестиций. Большинство инструментов поддержки венчурного рынка сконцентрировано в крупных городах. Также он обратил внимание на дефицит историй успеха, ограниченную емкость внутреннего рынка и нехватку инструментов поддержки по выходу на зарубежные рынки.

Чтобы у российских проектов был доступ к международной экспертизе, стратегия предлагает предоставлять налоговые льготы для зарубежных компаний при размещении в России центров исследований и разработок и выполнении требований по локализации НИОКР.

Также запланирован запуск программы по систематическому инвестированию фондов с госкапиталом в глобальные венчурные фонды и зарубежные инновационные компании. Для ускоренного выхода российских компаний за рубеж предлагается создание акселерационных центров, предоставляющих комплекс услуг по поиску международных партнеров и продвижению продукции на целевых рынках.

Комплекс мер по налоговому стимулированию предусмотрен и для российских корпораций. Стратегия предполагает снижение налоговой базы при расчете налога на прибыль при создании корпоративных венчурных фондов, участии корпораций в венчурных фондах в качестве LP (ограниченный инвестиционный партнер) и инвестиций крупного бизнеса в технологические проекты. Целевой показатель объема корпоративного капитала на венчурном рынке - 960 миллиардов рублей к 2030 году.

В целом годовой объем сделок на российском рынке венчурного капитала должен к 2030 году вырасти в 30 раз, до 410 миллиардов рублей. Вклад рынка в ВВП должен вырасти до 0,3 процента (сейчас - 0,02 процента; для сравнения, в США - 0,4 процента, в Израиле - 0,6 процента). Также стратегия предполагает рост суммарного предложения капитала на венчурном рынке в 10 раз до 2,7 триллиона рублей, увеличение количества ежегодно создаваемых высокотехнологических проектов в 2-2,5 раза (до 40 тысяч новых проектов в год), двукратное расширение рынка сбыта инновационной продукции (до 10 триллионов рублей).