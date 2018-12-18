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18.12.2018 19:44
Рубрика: В мире

Начнет с себя?

Объявленная Порошенко "охота на ведьм" ударила по его семье
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск №7748 (285)
Президент Украины Петр Порошенко объявил чистку спецслужб и правительственных органов от людей, имеющих родственников в России и Крыму. Эта инициатива ударила по Порошенко рикошетом: украинские СМИ напомнили ему, что российские родственники есть не только у руководителей украинской внешней политики и армии, но и в самой президентской семье. Исходя из вскрывшихся фактов и предложенной логики, Порошенко теперь должен подать в отставку, шутят украинцы в соцсетях.
Глава МИД Украины Павел Климкин, чья супруга имеет родственников в Крыму, может стать жертвой "охоты на ведьм". Фото: REUTERS Глава МИД Украины Павел Климкин, чья супруга имеет родственников в Крыму, может стать жертвой "охоты на ведьм". Фото: REUTERS
Глава МИД Украины Павел Климкин, чья супруга имеет родственников в Крыму, может стать жертвой "охоты на ведьм". Фото: REUTERS

Напомним, о начале проверки украинских госслужащих на наличие родственных связей со "страной-агрессором" Порошенко объявил в связи со скандалом вокруг заместителя начальника украинской разведки Сергея Семочко. Его жена получила российское гражданство после воссоединения Крыма с Россией. "Если станет вопрос по ответственности или увольнению, за мной не заржавеет", - заверил украинских журналистов Порошенко. Но, не дожидаясь окончания проверки, местные СМИ указали ему на логово "российских шпионов" в непосредственной близости от него. Итак, безусловному лишению депутатской неприкосновенности и запрету занимать государственные должности впредь подлежит старший сын президента Алексей, депутат Верховной рады. Его супруга Юлия - гражданка России, и познакомились они в Санкт-Петербурге. Ее отец - военный пенсионер, дядя и тетя живут в Крыму и голосовали на референдуме за присоединение к России, да и сама Юлия, как утверждают украинские СМИ, до сих пор прописана в городе на Неве. Будет ли президент применять санкции к сыну и невестке - вопрос не праздный.

Фото: REUTERS
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Не менее красноречива история любви и главы украинского МИД Павла Климкина. Мало того, что он сам родился в Курске и окончил российский вуз, его нынешняя жена Марина - дочь живущего в Крыму генерал-майора в отставке Юрия Васильевича Михайленко, приветствовавшего референдум на полуострове, и награжденного в 2014 году медалью Министерства обороны России "За возвращение Крыма". В Крыму живет и младший брат командующего украинской группировкой на Донбассе Сергея Наева - Максим, один из руководителей крымской почты. О "непатриотичном" родственнике Наеву пришлось рассказать еще в момент назначения на должность под давлением СМИ. Похоже, Порошенко не учел количества российских родственников у граждан Украины. Коль скоро даже вокруг президента Украины сплошные "российские шпионы", то что говорить о простых украинцах.

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