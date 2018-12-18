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18.12.2018 17:53
Рубрика: Экономика

Звезды подождут

Обязательную классификацию гостиниц сдвигают на год
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск №7748 (285)
Обязательную классификацию российских гостиниц - присвоение им звезд - надо сдвинуть на год. С таким предложением выступили в Минэкономразвития, которое с недавних пор курирует сферу туризма. Постояльцы отелей от этого решения должны только выиграть, уверяют эксперты.

По закону "средства размещения", у которых более 50 номеров, должны были в обязательном порядке получить "звезды" до 1 июля 2019 года. Работа без категории после этого срока запрещена и штрафуется.

"Но закон приняли, а нормативно-правовая база к нему готова не вся. Поэтому мы давно настаивали на переносе срока, - отметил в беседе с "Российской газетой" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. - Времени остается не так много, чтобы документы подготовить и согласовать". Например, говорит эксперт, пока не принято положение о классификации гостиниц, существующее в виде проекта постановления правительства.

Темой классификации российских гостиниц впервые озаботились перед Олимпиадой 2014 года - "звезды" получили сочинские отели.

По международным стандартам пятизвездочная гостиница обязательно должна иметь бассейн

Затем категории были присвоены отелям в городах - участниках чемпионата мира по футболу 2018 года. Туристы должны понимать, за какой набор услуг определенного качества они платят деньги, отмечали эксперты "РГ". Но пока предельно конкретного документа на сей счет нет.

Фото: depositphotos.com
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Кроме того, замминистра экономического развития Сергей Галкин отметил, что замечания и предложения отельеров не были учтены в проекте постановления об обязательной классификации. Однако они принципиальны. Кроме того, подчеркнул замминистра, предложенный проект "вводит повышенные требования к оценке персонала и платную квалификацию, что усложнит процедуру найма при нехватке кадров и низких зарплатах в отрасли".

"Министерство в оперативном режиме, в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом доработает проекты постановлений в ближайшее время", - сообщил Сергей Галкин.

Остается открытым и вопрос, как классифицировать средства размещения до 50 номеров, в первую очередь это относится к мини-гостиницам и частникам, которые, например, сдают комнаты отдыхающим. "Если человек пристроил к своему дому 5-10 комнат и сдает их отдыхающим, это не считается гостиницей, дом оформлен как индивидуальная жилая постройка. И привести такое "средство размещения" к формату гостиницы тоже нельзя, так как высокие налоги просто задушат этот вид бизнеса, который и так длится всего 2,5-3 месяца", - отметил Барзыкин. Однако деньги частники зарабатывают, и немалые. Сколько налогов теряет государство - не скажет никто. "Выход, на мой взгляд, в патентах, которые должны получать частники. Надеемся, что минэкономразвития займется этой темой", - сказал эксперт.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Развитие туризма в России
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