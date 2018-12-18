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18.12.2018 22:17
Рубрика: Культура

Любовь сильнее войны

Опера "Германик в Германии" впервые прозвучала в России
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Столичный выпуск №7748 (285)
Сегодня оперная музыка неаполитанца Николы Антонио Джачинто, вошедшего в историю под именем Порпора, пожалуй, одна из самых исполняемых. За последнее десятилетие ее автор из забытого композитора XVIII века превратился в признанного гения барочной эпохи.
Юлия Лежнева выступила в партии Эрсинды. Фото: Предоставлено Московской филармонией Юлия Лежнева выступила в партии Эрсинды. Фото: Предоставлено Московской филармонией
Юлия Лежнева выступила в партии Эрсинды. Фото: Предоставлено Московской филармонией

Порпора был не только современником Генделя, но и считался его соперником. Он также был приглашен капельмейстером ко двору Анны Иоанновны в Россию. Однако после премьеры "Германик" был благополучно похоронен в архивах. В нашем же веке с его стремлением к историческим открытиям оперу буквально разобрали на цитаты барочные исполнители. Так ария Арминия Parto, ti lascio, o cara прозвучала в альбоме Чечилии Бартоли Sacrificium; а Симона Кермес для альбома "Dramma" записала сразу две арии - Empi se mai disciologo (Арминий) и Se dopo ria procella (Цецина).

Афиша Зала Чайковского обещала уникальную концертную версию этой редкой трехактной оперы. На практике партитура в живом исполнении утратила не менее трети страниц. Чередуясь друг с другом, солисты выходили на сцену, чтобы спеть каждый свою арию, и объединялись для ансамблей в хитросплетениях любовно-героического сюжета, который строится вокруг противостояния ставленника Тиберия Германика (Макс Эмануэль Ценчич) и короля германцев Арминия (Ньян Ван). При этом жена Арминия Розмунда (Диляра Идрисова) выступает за то, чтобы биться с чужаками, ее же сестра Эрсинда (Юлия Лежнева) хочет покориться новой власти, так как влюблена в римлянина Цецину (сопрано Хаснаа Беннани).

Фото: Юлия Кудряшова/Театр имени Ленсовета
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Впрочем, сюжет в барочной опере - вещь второстепенная. Существеннее, что вокал практически у всех солистов был просто безупречен. Даже несмотря на то, что возникающие паузы между номерами и беспрерывное хождение певцов очень отвлекало от музыки, а польским музыкантам "Капеллы Краковенсис" во главе с дирижером Яном Томашем Адамусом явно не хватало выучки и персональной харизмы, а оркестровая медь звучала фальшиво.

Но главное, Макс Ценчич продемонстрировал пение образцовой контратеноровой красоты и точности. Юлия Лежнева, чей голос заметно меняется, приобретая все больше красок меццо-сопранового спектра, была абсолютно великолепна, как и прекрасная Диляра Идрисова. Открытием вечера следует признать китаянку Ньян Ван, чье виртуозное пение сложнейших колоратур, кажется, находится за пределами человеческих возможностей и абсолютно изумляет. И остается лишь недоумевать, почему драматургия оперы была сформатирован как "нарезка" концертных номеров, разрушающая музыкальную нирвану барокко.

Справка РГ

27 декабря Юлия Лежнева выступит в Большом зале консерватории, а 20 декабря в 21.25 станет персоной программы "Энигма" на канале "Культура".

Культура Театр Музыкальный театр
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