Открыты новые борцы с глобальным потеплением

Бактерии, которые могут помочь в борьбе с глобальным потеплением и морскими загрязнениями, обнаружены американскими учеными на глубине около 2000 метров Калифорнийского залива. Многие из них ранее не были известны. Они настолько генетически отличаются от уже изученных видов, что заняли новые ветви в древе жизни микробов.

Обнаруженные бактерии принадлежат к классу экстремофилов, могут существовать в экстремальных условиях при очень низких или очень высоких температурах (до 200 градусов Цельсия), а также высоком давлении. Казалось бы, условия совсем непригодны для жизни, а эти существа хорошо себя чувствуют. А самое главное - у них нет никаких проблем с пропитанием, их меню довольно обширно. Они потребляют углеводородные газы, такие, как метан, пропан, бутан, которые содержатся на дне океана. Таким образом, микробы предотвращают распространение парниковых газов и не дают им подняться в атмосферу, работая против глобального потепления. Кроме того, на океанском дне существуют микроскопические организмы, способные расщеплять нефть, а также различные вредные химические вещества. По мнению ученых, эти бактерии могут быть полезны для очистки океанов от разливов нефти.

Для получения более полной картины, как найденные новые микробы перерабатывают вредные вещества и какую роль они играют в биохимическом цикле превращения углекислого газа в кислород, ученые планируют провести дополнительные исследования.