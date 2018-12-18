Новости

Мурманский сухогруз снят с мели у берегов Великобритании 00:27
Скончался Заслуженный артист РФ Олег Мартьянов 00:03
Патриарх Ириней: Вашингтон толкает Косово на конфронтацию с Белградом 18.12.2018
В Дагестане в ДТП с микроавтобусом три человека погибли и два пострадали 18.12.2018
Белый дом объявил об участии Трампа на форуме в Давосе 18.12.2018
Трамп подписал указ о создании Космического командования 18.12.2018
Власти Литвы задержали гражданина России 18.12.2018
Тимошенко назвала Украину самой бедной страной в Европе 18.12.2018
Французский депутат ушел из Нацсобрания ради "Большой Москвы" 18.12.2018
В ДНР заподозрили Запад в создании на Украине аналога "белых касок" 18.12.2018
Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли 18.12.2018
Эксперты предсказали нефть по 300 долларов в случае распада ОПЕК+ 18.12.2018
Россия и Италия договорились вместе работать на рынках третьих стран 18.12.2018
Путин поручил создать реестр получателей бесплатных лекарств 18.12.2018
Новую версию "Травиаты" показали в России в прямой трансляции 18.12.2018
Вышел первый трейлер сериала по Warhammer 40,000 18.12.2018
Правительство составит с нефтяниками список мер по стимулированию добычи 18.12.2018
Российские кинокритики назвали лучшие телесериалы 2018 года 18.12.2018
Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо 18.12.2018
В Петербурге выставили на продажу двушку за 680 миллионов рублей 18.12.2018
Савченко оставили под стражей еще на два месяца 18.12.2018
Британия в случае выхода из ЕС без сделки задействует 3,5 тысячи военных 18.12.2018
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили убийством 18.12.2018
Обнародован проект соглашения РФ и Беларуси о взаимном признании виз 18.12.2018
Колумнисту "РГ" Якову Миркину вручена премия имени академика Н.П. Шмелева 18.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 22:52
Рубрика: В мире

Патриарх Ириней: Вашингтон толкает Косово на конфронтацию с Белградом

Текст: Александр Борисов (Белград)
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Вашингтон отстаивает законность создания "армии" Косово

Сербская Православная Церковь (СПЦ) поддерживает намерения официального Белграда защищать своих граждан, культурные и духовные ценности в Косово и Метохии. При этом очевидно, что так называемая "армия" косовской самопровозглашенной республики формируется против сербского населения края и в целях продолжения уничтожения православных святынь. Об этом говорится в сообщении Святого Архиерейского Синода СПЦ, подписанном сербским Патриархом Иринеем.

"Мы также знаем, что о таком новом беззаконии албанцы не решились бы даже подумать без поддержки и ясного подстрекательства Соединенных Штатов Америки и других западных сил, руководимых собственными корыстными интересами, которые в конечном итоге противоречат интересам и сербов, и албанцев, - отмечает сербское духовенство. - В этой связи и во благо двух народов Сербская Православная Церковь молится и выступает за мир и мирное сосуществование с албанцами из Косово и Метохии, что, без каких-либо сомнений, было бы возможным и достижимым, если бы сербы и албанцы сами договаривались о мире".

Сербский Патриарх Ириней. Фото: Пресс-служба Сербской Православной Церкви

В официальном заявлении Патриарха Иринея также говорится, что "Сербская Православная Церковь полностью поддерживает решение президента Сербии Александра Вучича о том, что Республика Сербия должна защитить сербский народ в Косово и Метохии в случае нападения на него". "Такие гарантии делают сильнее наш народ и помогают ему выстоять, вопреки каждодневно оказываемому давлению на него", - подчеркивается в сообщении.

Между тем накануне прошло чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу решения властей самопровозглашенного Косово начать процесс создания собственной полноценной "армии". Оппоненты не смогли выработать единую позицию. При этом Россия, Сербия и высокопоставленные представители ООН выразили разочарование и опасение подобным развитием событий, в то время как США посчитали обозначенный процесс законным и абсолютно нормальным.

В своем обращении с трибуны ООН президент Сербии Александр Вучич задал риторический вопрос: "Кому есть дело до закона и до фактов?". "Они приняли решение и сформировали так называемую "армию" Косово, и таким образом ожидаемо им удалось снискать широкую поддержку на Западе", - констатировал политик.

Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово

Однако, если взглянуть на ситуацию с прагматичных позиций и попытаться понять, какие цели преследуют американцы на Балканах, то и шаги Приштины становятся вполне логичными. Очевидно, что США намереваются использовать "армию" Косово в собственных интересах, направленных на ослабление роли Белграда на Балканах, и создание угроз сербской территориальной целостности за счет окончательного решения косовского вопроса. При этом представители Вашингтона уже и не скрывают, что давление на руководство Сербии - это лучший способ сохранить государственность Косово, а также ограничить влияние России в регионе.

В мире Европа Сербия Проблема Косово
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил создать реестр получателей бесплатных лекарств
ЦБ запретит банкам размещать обменные курсы валют на уличных табло
ФАС оштрафовала "Большую тройку" сотовых операторов за роуминг
МИД о резолюции ООН: Против России идет целенаправленная кампания
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили убийством