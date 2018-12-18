Патриарх Ириней: Вашингтон толкает Косово на конфронтацию с Белградом

Сербская Православная Церковь (СПЦ) поддерживает намерения официального Белграда защищать своих граждан, культурные и духовные ценности в Косово и Метохии. При этом очевидно, что так называемая "армия" косовской самопровозглашенной республики формируется против сербского населения края и в целях продолжения уничтожения православных святынь. Об этом говорится в сообщении Святого Архиерейского Синода СПЦ, подписанном сербским Патриархом Иринеем.

"Мы также знаем, что о таком новом беззаконии албанцы не решились бы даже подумать без поддержки и ясного подстрекательства Соединенных Штатов Америки и других западных сил, руководимых собственными корыстными интересами, которые в конечном итоге противоречат интересам и сербов, и албанцев, - отмечает сербское духовенство. - В этой связи и во благо двух народов Сербская Православная Церковь молится и выступает за мир и мирное сосуществование с албанцами из Косово и Метохии, что, без каких-либо сомнений, было бы возможным и достижимым, если бы сербы и албанцы сами договаривались о мире".

Сербский Патриарх Ириней. Фото: Пресс-служба Сербской Православной Церкви

В официальном заявлении Патриарха Иринея также говорится, что "Сербская Православная Церковь полностью поддерживает решение президента Сербии Александра Вучича о том, что Республика Сербия должна защитить сербский народ в Косово и Метохии в случае нападения на него". "Такие гарантии делают сильнее наш народ и помогают ему выстоять, вопреки каждодневно оказываемому давлению на него", - подчеркивается в сообщении.

Между тем накануне прошло чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу решения властей самопровозглашенного Косово начать процесс создания собственной полноценной "армии". Оппоненты не смогли выработать единую позицию. При этом Россия, Сербия и высокопоставленные представители ООН выразили разочарование и опасение подобным развитием событий, в то время как США посчитали обозначенный процесс законным и абсолютно нормальным.

В своем обращении с трибуны ООН президент Сербии Александр Вучич задал риторический вопрос: "Кому есть дело до закона и до фактов?". "Они приняли решение и сформировали так называемую "армию" Косово, и таким образом ожидаемо им удалось снискать широкую поддержку на Западе", - констатировал политик.

Однако, если взглянуть на ситуацию с прагматичных позиций и попытаться понять, какие цели преследуют американцы на Балканах, то и шаги Приштины становятся вполне логичными. Очевидно, что США намереваются использовать "армию" Косово в собственных интересах, направленных на ослабление роли Белграда на Балканах, и создание угроз сербской территориальной целостности за счет окончательного решения косовского вопроса. При этом представители Вашингтона уже и не скрывают, что давление на руководство Сербии - это лучший способ сохранить государственность Косово, а также ограничить влияние России в регионе.