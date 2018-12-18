Пенсии в Беларуси в 2019 году должны вырасти на 14 процентов

В Беларуси, где, согласно статистике, продолжается устойчивый рост числа пенсионеров, прогнозируется повышение уровня пенсионных выплат в 2019 году на 14 процентов. Об этом сообщила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает БЕЛТА.

Минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, в последний раз повышали в РБ месяц назад. Сейчас минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты выросла до 216,03 рубля (1 белорусский рубль по курсу нацбанка равняется 31, 38 российскому рублю).

Министр отметила, что поставлена задача достичь в будущем году соотношения среднемесячного размера пенсии по возрасту и среднемесячной заработной платы в 40%. "Для этого среднегодовой темп роста пенсий по возрасту составит более 114%", - уточнила она.

Отвечая на вопрос, как часто в году будут повышаться пенсии, министр пояснила, что это зависит от доходной части национального бюджета. Министерством будет производиться перерасчет пенсий, увязанных с размером бюджета прожиточного минимума. Кроме того, в будущем году, по словам министра, предусмотрен и рост пособий по уходу за ребенком семьям, воспитывающим детей.

Палата представителей, уточняет агентство, уже приняла 18 декабря в двух чтениях проект государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения.

Представляя законопроект парламентариям, Костевич пояснила, что общая сумма доходов государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения запланирована в размере Br15 млрд. Расходная часть бюджета фонда рассчитана в сумме Br14,8 млрд.

Основная сумма расходов направляется на пенсионное обеспечение - 77,5% (Br11,5 млрд, темп роста - 107,9%). В целом бюджет фонда сформирован с превышением доходов над расходами в сумме Br223,7 млн за счет средств профессионального пенсионного страхования.

Депутаты приняли сегодня в первом чтении также проекты обновленного Налогового кодекса и республиканского бюджета, социальная направленность которого в 2019 году возрастет. Палата представителей ратифицировала также международные документы, среди которых соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и КНР, с другой.