Посол РФ: Самолеты ВКС России в Венесуэле не угрожали Колумбии

Самолеты Воздушно-космических сил России, которые на прошлой неделе находились в Боливарианской Республике, не представляли угрозы для Колумбии. Об этом в понедельник заявил посол России в Венесуэле Владимир Заемский в эфире колумбийского радио Blu.

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Россия не совершала никаких действий в отношении Колумбии, которые можно было бы расценить как угрозу, пишет ТАСС.

Земский также отметил, что был удивлен тем, какую шумиху подняли колумбийские СМИ из-за российских самолетов в Венесуэле. "Я считаю, что вся шумиха является искусственно созданной и непрофессиональной", - заявил посол, подчеркнув, что за последний десять лет это был уже третий визит российских бомбардировщиков в Боливарианскую Республику.

Напомним, десятого декабря в Венесуэлу прибыли два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ. За время визита летчики двух стран обменялись опытом, обсудили вопросы взаимодействия, а также провели совместный многочасовой полет над акваторией Карибского моря, отработав взаимодействие в воздухе.