Новости

Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли 21:05
Эксперты предсказали нефть по 300 долларов в случае распада ОПЕК+ 20:50
Россия и Италия договорились вместе работать на рынках третьих стран 20:45
Путин поручил создать реестр получателей бесплатных лекарств 20:35
Новую версию "Травиаты" показали в России в прямой трансляции 20:32
Вышел первый трейлер сериала по Warhammer 40,000 20:30
Правительство составит с нефтяниками список мер по стимулированию добычи 20:30
Российские кинокритики назвали лучшие телесериалы 2018 года 20:20
Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо 20:11
В Петербурге выставили на продажу двушку за 680 миллионов рублей 20:11
Савченко оставили под стражей еще на два месяца 19:58
Британия в случае выхода из ЕС без сделки задействует 3,5 тысячи военных 19:52
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили убийством 19:48
Обнародован проект соглашения РФ и Беларуси о взаимном признании виз 19:48
Колумнисту "РГ" Якову Миркину вручена премия имени академика Н.П. Шмелева 19:40
ЦБ запретит банкам размещать обменные курсы валют на уличных табло 19:15
Бывший вице-мэр Керчи осужден за взятку 19:06
ФАС оштрафовала "Большую тройку" сотовых операторов за роуминг 19:05
Второй выход со станции метро "Комсомольская" откроют в 2022 году 18:57
В Краснодаре продлили следствие по делу директора ТО "Премьера" 18:55
В Орске тигр напал на работника цирка 18:55
Заксобрание Севастополя выразило недоверие вице-губернатору 18:55
Лавров рассказал о работе по созданию сирийского конституционного комитета 18:42
"Спартак" расстался с Романом Еременко 18:41
Суд в Ярославле продлил арест фигурантов дела о пытках в колонии 18:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 19:47
Рубрика: В мире

Ни плывет, ни тонет

Премьер Британии перенесла голосование по брекзиту на январь
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск №7748 (285)
Премьер Британии Тереза Мэй наконец-то назвала хотя бы примерную дату голосования в парламенте по соглашению с Евросоюзом. Это произойдет в один из дней между 14 и 21 января следующего года. Недовольные затягиванием процесса лейбористы хотели было поставить перед палатой общин вопрос о доверии правительству, но решили, что сейчас нет смысла тратить на это время. Представитель партии пояснил, что они "изо дня в день будут решать, когда начинать действовать".
Фото: Getty Images/ Dan Kitwood Фото: Getty Images/ Dan Kitwood
Фото: Getty Images/ Dan Kitwood

По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН им Е.М. Примакова Дмитрия Офицерова-Бельского, у этого голосования нет шансов:

Пока лидер лейбористов просто раскачивает лодку британской политической жизни

"В том, что это соглашение в его нынешнем виде не может быть принято, можно быть уверенным. И партийная солидарность тори не поможет Мэй в отличие от, скажем, ситуации с попытками лидера лейбористов Джереми Корбина поставить вопрос о доверии ее кабинету. Напомню, что еще несколько дней назад около ста консерваторов заявляли, что не поддержат этот проект "постразводного" соглашения. К тому же у тори нет в палате общин большинства без демократической юнионистской партии Ирландии. Там всего десять человек, но они уже предупредили, что заблокируют соглашение. Яблоком раздора в данном случае выступает предполагаемая граница между двумя Ирландиями - республикой Ирландией, которая остается в Евросоюзе, и Северной Ирландией, которая выходит вместе с остальными частями Соединенного Королевства. По Белфастскому соглашению 1998 года границы между ними быть не должно, и хотя нам со стороны кажется, что, спустя столько лет, все изменилось и это уже не имеет большого значения, для британцев это очень важно.

Тереза Мэй молча покинула саммит ЕС по Brexit

Поэтому в проекте соглашения с Евросоюзом зафиксировано, что Лондону придется на некоторое время, то есть до того момента, пока не будет найдено другое решение, остаться в единой европейской экономической и таможенной зоне. И сегодня британским парламентариям фактически предлагают голосовать за кота в мешке: они должны утвердить половинчатое решение и одобрить сейчас то, что неизбежно изменится в будущем. Что же касается планов Джереми Корбина поставить вопрос о доверии премьеру, который сама Мэй пытается представить вопросом о доверии всему ее кабинету, о них было давно известно. Вероятнее всего, у Корбина ничего не получится. Голосование о доверии главе консервативной партии, которое прошло в прошлую среду, показало, что тори поддерживают Мэй в качестве лидера. И отчасти эта процедура была призвана продемонстрировать этот факт лейбористам. Более того, Корбин прекрасно понимает, что нынешняя глава правительства удержится, и даже рассчитывает на это. Ведь ему и самому не нужно сейчас проводить предвыборную кампанию и выборы. Так что пока лидер лейбористов просто раскачивает лодку британской политической жизни, тем более что каждый такой шаг отражается на репутации правительства.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил создать реестр получателей бесплатных лекарств
ЦБ запретит банкам размещать обменные курсы валют на уличных табло
ФАС оштрафовала "Большую тройку" сотовых операторов за роуминг
МИД о резолюции ООН: Против России идет целенаправленная кампания
Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву