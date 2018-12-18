Премьер Британии Тереза Мэй наконец-то назвала хотя бы примерную дату голосования в парламенте по соглашению с Евросоюзом. Это произойдет в один из дней между 14 и 21 января следующего года. Недовольные затягиванием процесса лейбористы хотели было поставить перед палатой общин вопрос о доверии правительству, но решили, что сейчас нет смысла тратить на это время. Представитель партии пояснил, что они "изо дня в день будут решать, когда начинать действовать".

По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН им Е.М. Примакова Дмитрия Офицерова-Бельского, у этого голосования нет шансов:

Пока лидер лейбористов просто раскачивает лодку британской политической жизни

"В том, что это соглашение в его нынешнем виде не может быть принято, можно быть уверенным. И партийная солидарность тори не поможет Мэй в отличие от, скажем, ситуации с попытками лидера лейбористов Джереми Корбина поставить вопрос о доверии ее кабинету. Напомню, что еще несколько дней назад около ста консерваторов заявляли, что не поддержат этот проект "постразводного" соглашения. К тому же у тори нет в палате общин большинства без демократической юнионистской партии Ирландии. Там всего десять человек, но они уже предупредили, что заблокируют соглашение. Яблоком раздора в данном случае выступает предполагаемая граница между двумя Ирландиями - республикой Ирландией, которая остается в Евросоюзе, и Северной Ирландией, которая выходит вместе с остальными частями Соединенного Королевства. По Белфастскому соглашению 1998 года границы между ними быть не должно, и хотя нам со стороны кажется, что, спустя столько лет, все изменилось и это уже не имеет большого значения, для британцев это очень важно.

Поэтому в проекте соглашения с Евросоюзом зафиксировано, что Лондону придется на некоторое время, то есть до того момента, пока не будет найдено другое решение, остаться в единой европейской экономической и таможенной зоне. И сегодня британским парламентариям фактически предлагают голосовать за кота в мешке: они должны утвердить половинчатое решение и одобрить сейчас то, что неизбежно изменится в будущем. Что же касается планов Джереми Корбина поставить вопрос о доверии премьеру, который сама Мэй пытается представить вопросом о доверии всему ее кабинету, о них было давно известно. Вероятнее всего, у Корбина ничего не получится. Голосование о доверии главе консервативной партии, которое прошло в прошлую среду, показало, что тори поддерживают Мэй в качестве лидера. И отчасти эта процедура была призвана продемонстрировать этот факт лейбористам. Более того, Корбин прекрасно понимает, что нынешняя глава правительства удержится, и даже рассчитывает на это. Ведь ему и самому не нужно сейчас проводить предвыборную кампанию и выборы. Так что пока лидер лейбористов просто раскачивает лодку британской политической жизни, тем более что каждый такой шаг отражается на репутации правительства.