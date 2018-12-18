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18.12.2018 11:10
Рубрика: Власть

Принят закон о прекращении уголовных дел после возмещения ущерба

Текст: Татьяна Замахина

Предпринимателей не будут наказывать Уголовным кодексом за нетяжкие экономические преступления, совершенные впервые и ущерб по которым был полностью погашен. Президентский закон на эту тему Госдума приняла окончательно.

Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

О необходимости таких изменений Владимир Путин говорил в ходе послания Федеральному собранию еще в 2015 году. По его словам, в отношении бизнесменов нужно сократить аресты и заключения под стражу, чтобы не наносить ущерб экономике РФ, а также населению. Ведь только 15% возбужденных уголовных дел по экономическим преступлениям в России заканчиваются приговорами. При этом 83% обвиняемых предпринимателей полностью или частично теряют свой бизнес.

"Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения споров хозяйствующих субъектов", - подчеркнул полпред президента РФ в нижней палате Гарри Минх. Упрощенно он изложил смысл нововведений так: "Ты возвращаешь то, что украл… Если ты это сделал, то тогда государство уголовно-правовых претензий к тебе не имеет".

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По его словам, главный смысл президентского предложения - добиться восстановления справедливости, при этом не разрушив бизнес и семью нарушителя, не подорвав его здоровье тюрьмой. А людям, которым не выплатили зарплату или в отношении которых совершено мошенничество, важнее не посадить нарушителя, а вернуть свои деньги, заметил полпред главы государства.

Итак, в отношении бизнесмена прекратят уголовное преследование, если он совершил нарушение впервые и возместил ущерб, причиненный гражданину, организации или государству. Эта норма уже действует, если бизнесмен обвиняется в незаконном предпринимательстве или нарушениях в сфере маркировки товаров, а также неправомерных действиях при банкротстве.

Фото: Reuters
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Президентский закон добавляет в этот перечень широкий спектр нарушений. Это преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошенническими действиями в сфере кредитования, страхования, компьютерной информации. Кроме того, в новом списке будет мошенничество, сопряженное с неисполнением обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В перечень также попадает присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, присвоение или растрата, а также причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Фото: depositphotos.com
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Закон касается, кроме того, случаев невыплаты зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Конечно, для смягчения наказания понадобится в полном объеме погасить задолженность и выплатить компенсации. На это дается срок в два месяца со дня возбуждения уголовного дела, пояснил председатель Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Нововведения помогут бороться с необоснованным приостановлением законной деятельности предпринимателей. В том числе предотвратить изъятие электронных носителей информации. Однако оно все же допускается, если назначена судебная экспертиза или если на носителях, по мнению суда, содержатся сведения, полномочиями на хранение которых владелец не обладает.

Закон приведет к минимизации рисков ведения бизнеса в России, сказал Павел Крашенинников.

- Не секрет, что нормы УК нередко использовались для недобросовестных "конкурентных войн" между предпринимателями и возбуждения уголовных дел с целью разрушения или захвата бизнеса, - подчеркнул он. Парламентарий отметил, что именно по указанным статьям обычно проводятся амнистии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что инициативу поддержали все политические фракции. "Этот закон ждет бизнес-сообщество, так как он позволит оздоровить деловой климат в стране", - заявил он журналистам.

- Развитие бизнеса невозможно, когда Уголовный кодекс превращается в инструмент решения хозяйственных споров и конкурентной борьбы. Такие вопросы должны решаться исключительно в рамках административного и арбитражного законодательства, - уверен глава нижней палаты.

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