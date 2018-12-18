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18.12.2018 14:40
Рубрика: Власть

Путин: Ядерная триада РФ заметно укрепилась

Текст: Айсель Герейханова

Президент заявил, что доля современных вооружений в ядерной триаде России составляет 82%.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Путин: Новейшее оружие защитит Россию от агрессии

"Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального приоритета. Доля современного вооружения здесь составляет 82%. Серьезные прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в Послании к Федеральному собранию 1 марта этого года", - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Президент пояснил, что речь идет о начале серийного производства ракетного комплекса "Авангард", успешных испытаниях "Сармата" и гиперзвуковом комплексе "Кинжал". Он также сказал об отработке практического применения боевых лазерных комплексов "Пересвет”.

Власть Безопасность Армия Президент Правительство Минобороны Реформа армии
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