Путин: Ядерная триада РФ заметно укрепилась

Президент заявил, что доля современных вооружений в ядерной триаде России составляет 82%.

"Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального приоритета. Доля современного вооружения здесь составляет 82%. Серьезные прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в Послании к Федеральному собранию 1 марта этого года", - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Президент пояснил, что речь идет о начале серийного производства ракетного комплекса "Авангард", успешных испытаниях "Сармата" и гиперзвуковом комплексе "Кинжал". Он также сказал об отработке практического применения боевых лазерных комплексов "Пересвет”.