Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прим. "РГ") будет иметь самые тяжелые последствия. По его словам, такой шаг заметно ослабит региональную и глобальную безопасность.

“Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения", - пояснил президент, выступая на коллегии Минобороны.

Он также обвинил США в прямом нарушении ДРСМД. В качестве доказательства Путин привел в пример размещение в Европе систем "Иджис" наземного базирования. Президент заявил, что "в качестве предлога для одностороннего выхода из ДРСМД США используют уже привычный и тривиальный способ - бездоказательное обвинение России в нарушении своих обязательств по Договору, которые сами же уже и нарушили, причем давно".

"Мы с вами давно знаем о размещении систем морского базирования в Румынии, а затем и в Польше в ближайшее время. Это прямое нарушение Договора, потому что эти установки, которые используются на море для запуска ракет такого типа, теперь в нарушение Договора появились на территории, на земле", - заявил Путин.

Верховный главнокомандующий признал, что с ДРСМД действительно есть сложности. Путин пояснил, что “в нем не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности".

"Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению или приступить к обсуждению параметров нового договора?" - сказал президент.

Он также пообещал, что Россия примет дополнительные меры по укреплению своей безопасности, в случае если США примут решение о выходе из ДРСМД.

"В случае же слома договора со стороны США, я уже говорил об этом публично, считаю необходимым еще раз прямо заявить, - мы будем вынуждены принять дополнительные меры, укрепляющие нашу безопасность", - сказал президент.