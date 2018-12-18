Новости

В курганском селе открыли современный кинотеатр 16:00
У берегов Великобритании село на мель мурманское судно 15:52
В аэропорту Симферополя открылся туристско-информационный центр 15:45
В исполкоме СНГ высоко оценили председательство Таджикистана 15:43
В московском метро задержали наркокурьера "под кайфом" 15:39
Большинство болгар выступили против однополых браков 15:38
Картину "Иван Грозный и его сын Иван" выставят в бронированном кейсе 15:27
Под Тулой задержан мужчина, 18 лет находившийся в федеральном розыске 15:25
Пенсии в Беларуси в 2019 году должны вырасти на 14 процентов 15:23
В Перми напавшего на школу подростка осудили почти на 10 лет 15:22
Врачи посоветовали есть больше углеводов зимой 15:20
В Кировской области главу федерации каратэ заподозрили в педофилии 15:19
Незрячая нижегородка заняла второе место на Кубке России по плаванию 15:17
В Оренбуржье тигр напал на сотрудника цирка 15:02
20 тысяч евро за "Буханку": немцы полюбили легендарный УАЗ 15:01
В Тюмени сгорела крыша ресторана 14:57
Американского браконьера приговорили к просмотру мультфильма 14:53
Шойгу заявил о выполнении плановых показателей гособоронзаказа в 2018 году 14:51
В Минске назвали дату подписания соглашения о визах с Россией 14:50
Умер легендарный голливудский стилист Орбе Каналес 14:46
Где больше всего в России любят фаст-фуд 14:41
В Москве умерла Любовь Лондон 14:41
Путин: Ядерная триада РФ заметно укрепилась 14:40
Администрация Ялты попытается вернуть главную площадь городу 14:37
Сатурн уничтожит свои кольца через 100 миллионов лет 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 14:30
Рубрика: Власть

Президент России назвал последствия выхода США из ДРСМД

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Константин Завражин

Президент России Владимир Путин  заявил, что выход США из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прим. "РГ")  будет иметь самые тяжелые последствия. По его словам, такой шаг заметно ослабит региональную и глобальную безопасность. 

“Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения", - пояснил президент, выступая на коллегии Минобороны.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Москва отвергла голословные обвинения США в нарушении ДРСМД

Он также обвинил США в прямом нарушении ДРСМД. В качестве доказательства Путин привел в пример размещение в Европе систем "Иджис" наземного базирования. Президент заявил, что "в качестве предлога для одностороннего выхода из ДРСМД США используют уже привычный и тривиальный способ - бездоказательное обвинение России в нарушении своих обязательств по Договору, которые сами же уже и нарушили, причем давно".

"Мы с вами давно знаем о размещении систем морского базирования в Румынии, а затем и в Польше в ближайшее время. Это прямое нарушение Договора, потому что эти установки, которые используются на море для запуска ракет такого типа, теперь в нарушение Договора появились на территории, на земле", - заявил Путин.

Верховный главнокомандующий признал, что с ДРСМД действительно есть сложности. Путин пояснил, что “в нем не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности".

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Песков ответил на призыв США отказаться от ракеты 9М729

"Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению или приступить к обсуждению параметров нового договора?" - сказал  президент.

Он также пообещал, что Россия примет дополнительные меры по укреплению своей безопасности, в случае если США примут решение о выходе из ДРСМД.

"В случае же слома договора со стороны США, я уже говорил об этом публично, считаю необходимым еще раз прямо заявить, - мы будем вынуждены принять дополнительные меры, укрепляющие нашу безопасность", - сказал президент.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Президент Выход США из договора о РСМД РГ-Видео РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России
МИД о резолюции ООН: Против России идет целенаправленная кампания
Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву
В России введен контроль операций по картам иностранных банков
Избирком Приморья признал выборы губернатора состоявшимися