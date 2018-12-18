Путин: Новейшее оружие защитит Россию от агрессии

Путин назвал ключевыми задачами укрепление обороноспособности страны и надежную защиту от внешних угроз. Во вторник президент принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Укрепление обороноспособности, безопасности России, надежная защита от внешних угроз были и остаются нашими важнейшими, ключевыми задачами. Подчеркну, их исключительную жизненную важность хорошо понимают и политические, и государственные руководители, общество, все граждане нашей страны", - сказал он.

Президент также заявил, что новейшее российское оружие защитит страну от агрессии и обеспечит стабильность в мире на десятилетия. По его словам, это оружие кратно увеличивает потенциал армии и флота.

"Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", - подчеркнул Путин.