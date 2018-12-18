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18.12.2018 17:26
Рубрика: Власть

Путин: Новые российские ракеты не нарушают ДРСМД

Текст: Айсель Герейханова
В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны российский президент Владимир Путин заявил, что новые российские ракеты не нарушают положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Владимир Путин напомнил о сути договора, который был подписан в 1987 году. "Он означал, что ликвидируются ракеты средней и меньшей дальности, а это ракеты от 500 километров до пяти тысяч километров. Ликвидировались ракеты наземного базирования, а у Советского Союза не было других. У США были и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение - одному богу известно", - заявил президент.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Путин пояснил, что когда у России появилось оружие подобного характера, это вызвало беспокойство США. "Что же так забеспокоило наших партнеров? Видимо, то, что у нас появились эти компоненты - ракеты средней и меньшей дальности воздушного базирования и морские", - сказал Путин. Президент указал на ракеты "Калибр", которые применялись из двух акваторий - из акватории Каспийского моря и из акватории Средиземного моря. "Кое-что пришлось доработать, и применение их против террористов в Сирии показало, что это было очень правильно и с точки зрения нанесения удара по террористам”, - сказал президент.

"У нас появилось и другое оружие  - это ракета Х-101 воздушного базирования. В принципе, ее можно отнести и к оружию стратегическому, поскольку Ту-160 - это носитель сверхзвуковой, но по дальности - 4500. По дальности это и ракета средней дальности. Может быть, это забеспокоило наших партнеров?", - заявил Владимир Путин.

Но президент подчеркнул, что это не нарушение Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. "Здесь никакого нарушения нет. Да, у нас появилось это оружие, его раньше не было, но нарушения никакого нет, на земле ничего не располагаем”, - сказал он.

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