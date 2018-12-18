Путин подписал закон о блокировке "групп смерти"

Сайты, побуждающие детей к совершению опасных противоправных действий, будут немедленно блокировать. Такой закон подписал президент.

В законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" появился пункт, по которому распространение в интернете информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья либо для жизни и здоровья иных лиц, станет основанием для включения в единый реестр запрещенных сайтов и немедленного ограничения доступа.

По закону владелец сайта, получивший от провайдера информацию о включении сайта в реестр запрещенных, должен удалить страницу незамедлительно, а не в течение суток, как сейчас.