Путин пообещал продолжить борьбу с террористами в Сирии

Президент пообещал, что бескомпромиссная борьба с террористами в Сирии будет продолжена. Он пояснил, что ситуация в Сирии стабилизируется, но "бандиты еще пытаются огрызаться”.

"Хочу подчеркнуть: бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена, окажем сирийцам здесь всю необходимую поддержку", - сказал президент во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Президент назвал достойным выполнение российскими военными миротворческих и гуманитарных задач, а также помощь в возрождении Сирии как единого и стабильного государства.