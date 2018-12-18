Новости

Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли 21:05
Эксперты предсказали нефть по 300 долларов в случае распада ОПЕК+ 20:50
Россия и Италия договорились вместе работать на рынках третьих стран 20:45
Путин поручил создать реестр получателей бесплатных лекарств 20:35
Новую версию "Травиаты" показали в России в прямой трансляции 20:32
Вышел первый трейлер сериала по Warhammer 40,000 20:30
Правительство составит с нефтяниками список мер по стимулированию добычи 20:30
Российские кинокритики назвали лучшие телесериалы 2018 года 20:20
Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо 20:11
В Петербурге выставили на продажу двушку за 680 миллионов рублей 20:11
Савченко оставили под стражей еще на два месяца 19:58
Британия в случае выхода из ЕС без сделки задействует 3,5 тысячи военных 19:52
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили убийством 19:48
Обнародован проект соглашения РФ и Беларуси о взаимном признании виз 19:48
Колумнисту "РГ" Якову Миркину вручена премия имени академика Н.П. Шмелева 19:40
ЦБ запретит банкам размещать обменные курсы валют на уличных табло 19:15
Бывший вице-мэр Керчи осужден за взятку 19:06
ФАС оштрафовала "Большую тройку" сотовых операторов за роуминг 19:05
Второй выход со станции метро "Комсомольская" откроют в 2022 году 18:57
В Краснодаре продлили следствие по делу директора ТО "Премьера" 18:55
В Орске тигр напал на работника цирка 18:55
Заксобрание Севастополя выразило недоверие вице-губернатору 18:55
Лавров рассказал о работе по созданию сирийского конституционного комитета 18:42
"Спартак" расстался с Романом Еременко 18:41
Суд в Ярославле продлил арест фигурантов дела о пытках в колонии 18:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 20:35
Рубрика: Власть

Путин поручил создать реестр получателей бесплатных лекарств

Текст: Надежда Толстоухова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2019 года создать единый список граждан, которые имеют право на получение бесплатных лекарств, лечебного питания и медицинских изделий. К этому решению глава государства пришел после совещания по вопросам повышения эффективности лекарственного обеспечения населения РФ. Весь список поручений опубликован на сайте Кремля.

Фото: depositphotos.com
В Минздраве разъяснили, за что пациенты не должны платить

Он поручил также зафиксировать в законе, что люди, значащиеся в списке льготников и проходящие лечение амбулаторно (регулярно приходящие к врачу на прием, но не остающиеся в стенах стационара), должны получать бесплатные лекарства " в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов". Кроме того, президент поручил правительству разработать список предложений о том, как можно было бы модернизировать систему лекарственного обеспечения граждан. Идеи следует отработать в рамках пилотных проектов в регионах.

Еще он ждет предложений о том, как ограничить практику, когда регионы определяют единственных поставщиков лекарств для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Доклад об этом должен быть готов к 1 июля 2020 года. Правительству предстоит усовершенствовать механизм обеспечения лекарствами людей с редкими (орфанными) заболеваниями и разработать механизм поддержки производителей необходимых им лекарств. Доклад с планами правительства президент ждет к 1 июня 2019 года.

Фото: photoxpress
Росздравнадзор разъяснил, что нужно знать при покупке медизделий

Кроме того, правительство должно ускорить внедрение Единой государственной информационной системы в области здравоохранения. Там должны будут содержаться все сведения о закупках лекарств, система должна контролировать остатки препаратов и при необходимости перераспределять их между больницами и аптеками. Также в системе должна быть функция планирования закупок лекарств для государственных и муниципальных нужд и выписки электронных рецептов. Последнее поручение Путин дал Минпромторгу и Минздраву. Они должны  проанализировать случаи нарушения производителями лекарственных препаратов технологии их производства, и представить предложения о том, как исправить ситуацию.

Власть Работа власти Президент Цены на лекарства
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил создать реестр получателей бесплатных лекарств
ЦБ запретит банкам размещать обменные курсы валют на уличных табло
ФАС оштрафовала "Большую тройку" сотовых операторов за роуминг
МИД о резолюции ООН: Против России идет целенаправленная кампания
Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву