Путин поручил создать реестр получателей бесплатных лекарств

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2019 года создать единый список граждан, которые имеют право на получение бесплатных лекарств, лечебного питания и медицинских изделий. К этому решению глава государства пришел после совещания по вопросам повышения эффективности лекарственного обеспечения населения РФ. Весь список поручений опубликован на сайте Кремля.

Он поручил также зафиксировать в законе, что люди, значащиеся в списке льготников и проходящие лечение амбулаторно (регулярно приходящие к врачу на прием, но не остающиеся в стенах стационара), должны получать бесплатные лекарства " в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов". Кроме того, президент поручил правительству разработать список предложений о том, как можно было бы модернизировать систему лекарственного обеспечения граждан. Идеи следует отработать в рамках пилотных проектов в регионах.

Еще он ждет предложений о том, как ограничить практику, когда регионы определяют единственных поставщиков лекарств для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Доклад об этом должен быть готов к 1 июля 2020 года. Правительству предстоит усовершенствовать механизм обеспечения лекарствами людей с редкими (орфанными) заболеваниями и разработать механизм поддержки производителей необходимых им лекарств. Доклад с планами правительства президент ждет к 1 июня 2019 года.

Кроме того, правительство должно ускорить внедрение Единой государственной информационной системы в области здравоохранения. Там должны будут содержаться все сведения о закупках лекарств, система должна контролировать остатки препаратов и при необходимости перераспределять их между больницами и аптеками. Также в системе должна быть функция планирования закупок лекарств для государственных и муниципальных нужд и выписки электронных рецептов. Последнее поручение Путин дал Минпромторгу и Минздраву. Они должны проанализировать случаи нарушения производителями лекарственных препаратов технологии их производства, и представить предложения о том, как исправить ситуацию.