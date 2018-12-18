Путин: Все виды и рода войск РФ в 2018 году развивались сбалансировано

В 2018 году все виды и рода войск РФ развивались сбалансировано и по плану, ядерная триада страны заметно укрепилась. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны.

- Все виды и рода войск развивались сбалансировано, в соответствии с принятыми планами и новой Государственной программой вооружений оснащались современными образцами оружия и техники, - цитирует ТАСС слова главы государства.

Бескомпромиссная борьба с террористами в Сирии будет продолжена, также во время своего выступления заявил Владимир Путин. Он пояснил, что ситуация в САР стабилизируется, но "бандиты еще пытаются огрызаться". Глава государства прокомментировал и ситуацию с ДРСМД. Выход США из договора будет иметь самые тяжелые последствия, отметил он. Президент уверен, что такой шаг заметно ослабит региональную и глобальную безопасность.

Сегодня Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Верховный Главнокомандующий даст оценку ходу военного строительства и деятельности Вооруженных Сил в текущем году, определит основные направления дальнейшего развития армии и флота России.