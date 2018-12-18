Растет спрос компаний на обучение электронным закупкам

Крупнейшие российские компании продолжают активно внедрять электронные закупки. За последние три года, по данным RAEX, удельный вес корпоративных заказчиков, использующих внешние или корпоративные ЭТП для проведения закупок, вырос более чем в полтора раза и сейчас составляет около 77 процентов.

Вместе с развитием электронных торгов растут и требования к компетенциям их участников и заказчиков. Поэтому крупные операторы электронных торгов создают собственные учебно-методические центры.

Такой есть, например, у Сбербанк-АСТ - крупнейшего национального оператора электронных торгов во всех сферах, где сегодня применяются нормативно регулируемые торги. Учебно-методический центр был открыт в 2011 году, и изначально его задачей было обучение клиентов правилам работы на площадке, в том числе получение практических навыков.

Оператор электронной площадки стал центром компетенции в обучении правилам проведения электронных аукционов.

"Чтобы процесс обучения был практико-ориентированным, мы создали учебный симулятор - копию "боевой" электронной торговой площадки, - рассказал генеральный директор Сбербанк-АСТ Николай Андреев. - Такая учебная площадка впервые в России появилась именно у нас. Чтобы заказчикам и участникам закупок из регионов не приходилось выезжать в Москву, учебный центр максимально оперативно сформировал в регионах партнерскую сеть, подготовил методики для обучения".

По словам Николая Андреева, в учебный центр направили своих специалистов более сотни организаций, заинтересованных в обучении закупкам. Из них "вырастили" аккредитованных преподавателей, которые в своих регионах на учебном симуляторе учили заказчиков практике проведения электронных аукционов, а участников закупок - правилам участия в аукционах.

Оператор выстроил эффективную цепочку образовательного процесса: обучение правилам работы на электронной площадке признается успешным, если нет ошибок пользователей, электронные закупки проходят без ошибок и задержек, снижается количество несостоявшихся закупок. Также среди критериев эффективности - рост конкуренции и, собственно, заключение контрактов, начало поставок и работ для государственных нужд.

На сегодня учебный центр и партнерская сеть обучили десятки тысяч человек. Аукционы стали проходить успешно, заказчики получали меньше штрафов за нарушение правил закупочной деятельности.

"Широчайшая партнерская сеть, включающая образовательные и консалтинговые центры в регионах, не только организует обучающие мероприятия, в том числе онлайн-трансляции, вебинары, но и обеспечивает поддержку лояльности заказчиков к электронной площадке, постоянно знакомит пользователей с новыми сервисами и услугами нашей площадки", - отметил Николай Андреев.

Растущие потребности в обучении правилам закупок, подкрепленные требованиями законодательства о профессионализме заказчиков и ответственности за результативность закупок, поставили новые цели: организовать обучение заказчиков в форме получения дополнительного профессионального образования. Сегодня учебно-методический центр следует новой стратегии: профессионализм заказчиков и участников дает максимальный эффект как процедуре закупок, так результату закупочной деятельности в целом.

В 2012 году Сбербанк-АСТ открыл корпоративную кафедру в Московском финансово-экономическом институте для обучения по программам повышения квалификации и программам переподготовки. Более чем за шесть лет, порядка 10 тысяч слушателей прошли обучение на кафедре. Для удовлетворения разнообразных запросов заказчиков были разработаны гибкие программы, которые строятся на модульной основе. Слушатель выбирает курс с определенной тематикой: управление государственными или муниципальными закупками, управление корпоративными закупками, ведомственный контроль в сфере закупок, а также продолжительность курса повышения квалификации (72, 120 или 144 часа) или переподготовки (256 часов).

Слушатель выбирает и модули, которые ему интересно и полезно посетить на очных занятиях, и модули, которые он готов освоить самостоятельно при помощи электронных обучающих ресурсов Сбербанк-АСТ. Есть курсы, ориентированные на руководителей, отвечающих за организацию закупок, которые сформированы специально для такой категории слушателей. Отдельная программа рассчитана на слушателей, выполняющих функции внутренних, ведомственных контролеров закупочной деятельности. За счет модульной системы слушатели могут, например, "собрать" из курсов повышения квалификации программу профессиональной переподготовки.

Для предпринимателей оператор проводит курс "Эффективное продвижение товаров работ услуг". Предприниматели учатся принимать участие в различных видах закупок и продаж, которые проводятся в электронной форме. Курс содержит модули, обучающие подавать заявки, ценовые предложения на аукционах и конкурсах для государственных и муниципальных нужд, корпоративных нужд, участвовать в торгах по приватизации и аренде государственного и муниципального имущества, в торах по продаже имущества должников-банкротов. В каждом курсе есть модуль об особенностях участия в закупках субъектов малого и среднего бизнеса.

Вторая базовая корпоративная кафедра Сбербанк-АСТ открылась три года назад в Российском государственном социальном университете. Теперь правилам проведения закупок учатся не только взрослые слушатели на курсах повышения квалификации, но и студенты-бакалавры направления "государственное и муниципальное управление", будущие чиновники. "Практически все студенты, которые слушают лекции по управлению закупками, приходят на практику, в том числе преддипломную, в Сбербанк-АСТ. Причем некоторые студенты уже получили приглашения работать в компании", рассказал Николай Андреев.

На обеих кафедрах слушатели учатся в профессиональных брендированных аудиториях. Занятия ведут сотрудники Сбербанк-АСТ, а практику студенты проходят в учебном классе компании на учебном симуляторе. Заведующий обеими кафедрами - глава Сбербанк-АСТ Николай Андреев. "Сегодня условия работы заказчиков не позволяют оставить процесс закупок и уехать учиться, поэтому мы создали электронный обучающий ресурс - Электронный университет Сбербанк-АСТ, - добавил он. - В нем проходят обучение слушатели, желающие учиться дистанционно, причем изучать материал в электронном университете можно и со смартфона".

В Электронном университете сформированы модульные курсы по тематике государственных и корпоративных закупок (закупки компаний с государственным участием в капитале). Особое внимание и значительное время уделяется поддержанию дистанционных курсов, презентационным материалам и методическим пособиям. "Законодательство изменяется практически ежедневно, а слушатели должны получить самые "свежие" знания с учетом всех нормативных новаций, - пояснил Николай Андреев. - Мы стараемся наполнить личный кабинет слушателя электронного университета полезными в работе материалами, обзорами судебной и административной практики, типовыми формами документов. Слушателям нравится и услуга последующей поддержки. Они могут задавать вопросы преподавателям через почту Электронного университета уже после прохождения обучения".

Сегодня в Электронном университете зарегистрировано уже более 55 тысяч слушателей. Особым спросом пользуются краткосрочные семинары по тематике государственного оборонного заказа.

Сбербанк-АСТ обучает закупкам не только на собственных кафедрах и в Электронном университете - оператор также сотрудничает с вузами, которые проводят обучение по тематике закупок, встраивая их курсы в практические занятия на учебной площадке компании. Слушатели получают практические навыки, учатся правильно "нажимать кнопки" на своем компьютере в ходе проведения или участия в электронном аукционе.

Учебный центр организует корпоративное обучение по запросам компаний с учетом отраслевой специфики, оказывает методические консультации по применению норм законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, 178-ФЗ, 127-ФЗ, постановления правительства РФ № 615.

Все сотрудники учебного центра занимаются и научной работой, причем идут в ногу со временем: последние работы были посвящены использованию блокчейн-технологии в закупках и развитию смарт-контрактов.