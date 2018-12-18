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18.12.2018 18:30
Рубрика: Власть

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Закон разрешил взыскивать долги до 100 тысяч рублей без приставов - на работе должника
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7748 (285)
Госдума в четыре раза повысила сумму долга, с которой исполнительный лист можно принести прямо на работу должника, минуя приставов.
Упрощенная процедура выгодна и должнику: ему не придется платить исполнительский сбор. Фото: Depositphotos.com Упрощенная процедура выгодна и должнику: ему не придется платить исполнительский сбор. Фото: Depositphotos.com
Упрощенная процедура выгодна и должнику: ему не придется платить исполнительский сбор. Фото: Depositphotos.com

Раньше в бухгалтерию должника можно было отнести документы на сумму до 25 тысяч рублей, теперь кассы организаций будут принимать листы на суммы до 100 тысяч. Соответствующие поправки в закон об исполнительном производстве уже приняты Госдумой в трех чтениях.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Федеральный закон разработан Минюстом России в целях обеспечения прав граждан на своевременное исполнение требований исполнительного документа, сокращения затрат бюджетных средств, связанных с вынесением судебными приставами-исполнителями процессуальных документов, а также снижения нагрузки на судебных приставов-исполнителей, - сообщили в министерстве юстиции. - Практика предъявления взыскателем исполнительного документа по месту получения должником доходов показала, что такой способ исполнения является для него наиболее удобным и оперативным".

Теперь закон должен одобрить Совет Федерации, после этого документ уйдет на подпись президента. Ожидается, что в начале будущего года новые нормы уже вступят в силу.

- Данная инициатива поможет ускорить процедуру возврата денежных средств по решению суда, - соглашается адвокат Виктория Данильченко. - Ведь, получив исполнительный лист, допустим, на 60 тысяч за причиненный в результате ДТП ущерб автомобилю, теперь не надо будет идти возбуждать исполнительное производство, занимать время приставов и т.д. Достаточно будет отнести исполнительный лист работодателю должника.

По ее мнению, такая процедура будет более выгодна и для должника. Ведь сейчас, после подключения к делу судебных приставов, он обязан заплатить еще и исполнительский сбор. Такой сбор составляет 7 процентов, но не менее тысячи рублей. Если человек должен 10 тысяч рублей, то заплатит дополнительно не 700, а тысячу. Соответственно, на счет приставов придется перевести 11 тысяч.

Конечно, система удобна в том случае, когда взыскатель знает место работы должника. Если нет, можно, как и прежде, принести лист приставам.

Один из вопросов, который волнует граждан в данной ситуации: не будет ли мошенничеств, когда на работу принесут фальшивые документы и заставят платить? Эксперты уверены, что опасения надуманы.

"Проверить подлинность исполнительного листа достаточно просто, поэтому я не думаю, что мы столкнемся с большим количеством поддельных документов, - говорит Виктория Данильченко. - Информация о делах, принятых к производству в судах общей юрисдикции, и сами судебные решения содержатся на официальном сайте Государственной автоматизированной системы РФ "Правосудие" и официальных сайтах судов. В случае отсутствия информации на таких сервисах для дополнительной проверки подлинности исполнительного документа рекомендую обратиться в суд, выдавший исполнительный лист, за подтверждением".

Фото: Татьяна Андреева
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Так что бухгалтерия легко сможет все проверить. К тому же в нормальной организации человека предупредят задолго до зарплаты, что пришел исполнительный лист.

Если никаких долгов он за собой не чувствует, то сам поможет бухгалтеру разобраться. Когда лист поддельный, надо звонить в полицию: на работу пришли мошенники, привычку обманывать у них надо отбить.

Но есть неоднозначные ситуации, замечает адвокат. Например, в случае долгов по алиментам: нередко дети проживают с отцом.

"При этом мать получает определение суда и будет иметь право напрямую через работодателя получать алименты на свой расчетный счет, - говорит Виктория Данильченко. - И вернуть их как необоснованное обогащение будет очень сложно".

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