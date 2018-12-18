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18.12.2018 20:30
Рубрика: Спорт

"Короли" приехали за титулом

"Реал" сыграет в полуфинале клубного чемпионата мира
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7748 (285)
В объединенных Арабских Эмиратах стартовал 15-й по счету розыгрыш клубного чемпионата мира, который завершится 22 декабря. В борьбу вступит победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал". Испанцы сыграют в полуфинале с японской "Касимой Антлерс".
Футболисты "Реала" готовятся в третий раз подряд завоевать клубный чемпионат мира. Фото: EPA Футболисты "Реала" готовятся в третий раз подряд завоевать клубный чемпионат мира. Фото: EPA
Футболисты "Реала" готовятся в третий раз подряд завоевать клубный чемпионат мира. Фото: EPA

Турнир проходит по системе плей-офф. В нем принимают участие семь команд: лучшие клубы Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки, Океании и победитель первенства страны - хозяйки соревнования. В данном случае речь идет об "Аль-Айне". К слову, коллектив из ОАЭ провел первый полуфинальный матч с аргентинским "Ривер Плейтом". Результат встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Формат и сроки проведения клубного чемпионата мира - одни из главных вопросов, волнующих Международную федерацию футбола (ФИФА). Сначала президент организации Джанни Инфантино предлагал проводить соревнования раз в четыре года вместо Кубка конфедераций летом. Вступить в силу изменения должны были с 2021 года.

Вратарь Навас в ближайшее время не покинет "Реал"

Чуть позже Инфантино выдвинул новую идею - об организации клубного ЧМ каждый год, а не раз в четыре года. Должно увеличиться число команд: с семи до 24. А инвесторы вложат в турнир около 25 миллиардов долларов в период с 2021 по 2033 год.

Будут ли реализованы эти планы, пока загадка. К нынешнему розыгрышу соревнований ФИФА внесла лишь одно изменение: удаления на клубном ЧМ будут распространяться на матчи Лиги чемпионов. Так что игрокам "Реала" следует быть осторожнее.

Мадридский клуб отправился в Эмираты еще в воскресенье. Главный тренер "сливочных" Сантьяго Солари взял с собой всех лидеров. В том числе и Гарета Бэйла, получившего небольшую травму во встрече Лиги чемпионов с ЦСКА.

Полностью состав "королевского клуба" выглядит следующим образом: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Кико Касилья, Дани Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Регулон, Хави Санчес, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Иско, Марко Асенсио, Дани Себальос, Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Джуниор.

Для "Реала" клубный ЧМ - отличный шанс завершить непростой год завоеванием очередного титула. И стать первым клубом в истории, трижды подряд победившим в этом турнире.

Знает об этом и хорват Лука Модрич, который в минувшую субботу перед матчем чемпионата Испании с "Райо Вальекано" (1:0) показал болельщикам "Золотой мяч".

-Хотим закончить год наилучшим образом, - признался Модрич. - Мы уже много раз играли на клубном чемпионате мира. "Реал" трижды подряд завоевал Лигу чемпионов. И теперь мы хотим сделать то же самое в Эмиратах. Самое главное - не расслабляться. Конечно, мы фавориты. Но здесь есть команды, которые могут побороться за трофей.

Согласен с хорватом его одноклубник Карим Бензема.

- Мы ради играть на этом турнире. Сделаем все возможное, чтобы победить. Наш клуб создан для трофеев. И в любом турнире с нас требуют только первого места. На нас оказывают нешуточное давление. Посмотрим, как мы с ним справимся, -- отметил француз.

Пожалуй, больше всех волнуется в "Реале" сейчас Солари. Аргентинец может выиграть первый трофей у руля "королевского клуба".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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- Мы понимаем всю важность момента, - сказал Солари. - Поверьте, нас не надо дополнительно настраивать. За каждым матчем "Реала" следят миллионы болельщиков. И все они ждут только победы. Есть и те, кто в нас не верит. Но как можно не верить в "Реал"? 115 лет истории, 13 титулов Лиги чемпионов, много чемпионств в Испании, столько легенд. У нас было больше взлетов, чем падений. Такое бывает. Надеюсь, мы выиграем в Эмиратах. А затем станем первыми и в других соревнованиях.

Несмотря на очевидную разницу в классе, главный тренер "Касимы" Го Оива уверен: его команде по силам огорчить мадридский суперклуб.

-- Мы знаем, что можем победить. Чтобы выиграть, нужно выйти на поле без страха, - считает специалист. - "Реал" - это "Реал", но мы верим в себя. У нас компактная команда. Есть как молодежь, так и опытные ребята. "Касима" умеет терпеть. А это очень важное качество в матчах с таким великим клубом.

Добавим, что победитель клубного чемпионата мира заработает 5 миллионов евро.

Где будем смотреть

19 декабря, среда, "Матч ТВ"

19.25. "Касима Антлерс" (Япония) - "Реал" (Испания). Прямая трансляция.

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