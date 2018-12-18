Бывшего чиновника мэрии Костромы посадили за взятки

Суд в Костроме вынес обвинительный приговор бывшему чиновнику администрации города, двум взяткодателям и посреднику во взяточничестве, за махинации с землей, сообщает региональное Следственное управление СК.

По версии следствия, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Костромы попался на взятке в 100 тысяч рублей. Деньги стали оплатой "услуг" чиновника за утверждение схемы расположения земельного участка, на которой площадь надела увеличилась.

Взятку чиновник получил от двух предпринимателей через женщину-посредника, которая раньше тоже работала в том же управлении костромской мэрии. В момент передачи купюр чиновника прямо в рабочем кабинете задержали сотрудники ФСБ.

- За оказание содействия другому хозяйствующему субъекту чиновник пытался получить взятку от предпринимателя через того же посредника, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в СК.

Любопытно, что плата за посреднические услуги при передаче взяток оказалась весьма внушительной: бывшая чиновница получила от взяткодателей в общей сложности 400 тысяч рублей, а начальнику управления передала сумму в четыре раза меньше.

- Как удалось установить, общий размер взяток составлял 500 тысяч рублей. По первому эпизоду посреднице передали 200 тысяч. Половину этой суммы она отдала чиновнику, а половину оставила себе. Во второй раз ей передали 300 тысяч, но поделить их она не успела, так как была задержана, - сообщили в облпрокуратуре.

По данным гособвинения, вину по первому эпизоду обвинения чиновник признал, но на суде посредница отказалась от своих показаний по второму эпизоду дела и начала оправдывать чиновника. Несмотря на это, суд признал участников схемы виновными в получении и даче взятки, в обещании посредничества и посредничестве во взяточничестве.

По приговору суда ближайшие три года и восемь месяцев экс-чиновник проведет в колонии общего режима. Посреднице приговорили к трем годам заключения условно, на каждого из взяткодателей наложили штраф по 300 тысяч рублей. Изъятые у подсудимых деньги обращены в доход государства.