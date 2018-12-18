Дело Кокорина и Мамаева будет передано в суд в январе

Следствие по делу футболистов Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар"), а также брата Кокорина Кирилла и Александра Протасовицкого, будет завершено и передано в суд в январе. Об этом заявил следователь в ходе заседания Мосгорсуда.

Сегодня рассматривается жалоба на продление срока ареста Кокориных, Мамаева и Протасовицкого. Все они находятся в камере в СИЗО-2 "Бутырка".

5 декабря Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о том, чтобы все четверо остались под стражей еще на два месяца - до 8 февраля. Защита футболистов, а также Кирилла Кокорина и Протасовицкого подала апелляции на данное решение.

Напомним, что все четверо обвиняются в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, директора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина и водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.