Два района Смоленской области газифицируют

Губернатор Алексей Островский провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную итогам социально-экономического развития Смоленской области в 2018 году и приоритетам работы на будущее. В мероприятии приняли участие главные редакторы и корреспонденты федеральных, региональных, районных средств массовой информации, а также представители гражданской журналистики (блогеры) - всего более 70 человек.

В течение трех часов главе региона задали порядка 30 вопросов. Речь шла об инвестиционной и промышленной политике, ремонте дорог, экономике, жилищно-коммунальной сфере, сельском хозяйстве, здравоохранении, пенсионной реформе, спорте, культуре и туризме. Прозвучали вопросы и личного характера. Примечательно, что в этом году по решению Алексея Островского во время его беседы с журналистами впервые на прямой связи находились главы всех муниципальных районов, которые при необходимости давали пояснения по вопросам, относящимся к их территориям. Кроме этого, за пресс-конференцией можно было следить онлайн в сети Интернет. Трансляцию посмотрели почти 18 тысяч человек. Предлагаем вашему вниманию текстовую версию наиболее интересных тем пресс-конференции.

Здравоохранение

Состояние дел с лекарственным обеспечением льготников - в числе главных вопросов, заданных журналистами. "Федерация, передав полномочия на уровень субъектов, не подкрепила это финансовыми обязательствами со своей стороны. В прошлом году мы "вытащили" ситуацию, перераспределив в четвертом квартале средства с иных сфер жизнедеятельности региона, чтобы обеспечить людей лекарствами. Объем финансирования, который был экстренно выделен по моему прямому поручению, превысил 250 миллионов рублей. В нынешнем году ситуация ровно такая же: мы вынуждены перераспределять на эти цели денежные средства, в частности, с таких направлений как строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. На следующий год мы также дополнительно будем выделять 232 миллиона рублей для того, чтобы полностью закрыть вопрос по льготному лекарственному обеспечению. При этом Министерство финансов нам говорит: "Мы вам даем субсидию на сбалансированность бюджета, ищите, как распределить деньги". Хотя должны целевые деньги доводить до субъектов Федерации. Мы этот вопрос поднимали перед Министерством здравоохранения, которое нас поддержало, надо отдать должное лично министру Веронике Игоревне Скворцовой. Но у Минфина, к сожалению, позиция диаметрально иная", - рассказал Алексей Островский.

Еще один вопрос, заданный губернатору, касался необходимости строительства новых медицинских учреждений в Смоленской области. Глава региона рассказал, как эта задача решается, поделившись своими впечатлениями от посещения перинатального центра: "Мы зашли в палату к женщине, которая за восемь дней до этого родила недоношенную девочку. Ребенка удалось спасти только благодаря тому, что она появилась на свет в таком суперсовременном перинатальном центре. Когда мы с молодой мамой начали разговаривать, она не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Вот ради этого - сохранения жизни и здоровья детей - перинатальный центр и строился".

Говоря о строительстве новых объектов здравоохранения, Алексей Островский напомнил, что необходимость их возведения стала одной из тем рабочей встречи с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой, курирующей социальную сферу. "Вице-премьер поддержала обращения администрации области и нашу аргументацию. Работы, связанные со строительством в регионе нового корпуса областной детской клинической больницы и современного онкологического центра, начнутся уже в следующем году", - подчеркнул губернатор, добавив, что в течение 2019-2020 годов будут сформированы необходимые земельные участки и подготовлена проектно-сметная документация. А в период 2021-2023 годов эти медицинские учреждения будут построены и введены в эксплуатацию.

"Особенно важен тот факт, что Татьяна Алексеевна (Голикова) одобрила снижение доли софинансирования строительства нового корпуса областной детской клинической больницы и онкоцентра со стороны бюджета Смоленской области. Для всей страны этот показатель - 13%, для нас же размер софинансирования строительства составит 3%. Это позволит сэкономить 650 млн рублей, которые мы сможем направить на другие социально-значимые проекты", - сказал Алексей Островский, пояснив, что по предварительной оценке возведение этих важнейших для региона объектов обойдется бюджетам всех уровней в сумму порядка 6,5 млрд рублей.

В фокусе внимания - развитие спорта

Представители ряда муниципальных изданий подняли перед губернатором вопросы строительства в районных центрах спортивных объектов, которые помогут привлечь к занятиям физкультурой и здоровому образу жизни еще большее число смолян. В частности, один из них поступил от главного редактора газеты "Искра" Угранского района. Отмечалось, что в поселке нет специализированных спортивных сооружений, в то время как молодые угранцы достойно представляют Смоленщину на соревнованиях различного уровня, в том числе, всероссийского.

Алексей Островский дал соответствующее поручение главе района Наталье Шишигиной: "Наталья Сергеевна, необходимо внимательно изучить данный вопрос и представить мне свои предложения. В следующем году администрация области постарается изыскать возможность для выделения финансовых средств, чтобы построить для угранцев современную спортивную площадку".

Агропромышленный комплекс - локомотив социально-экономического развития региона

Губернатор подробно рассказал о достижениях в сфере сельского хозяйства, развитию которого администрация области уделяет приоритетное внимание. Так, в течение трех последних лет регион демонстрирует рекордный для постсоветской Смоленщины урожай зерновых, причем, ежегодно этот показатель увеличивается на 5-7 тысяч тонн. В нынешнем году валовое производство сельхозпродукции составит 23,9 млрд рублей. Это на 104% больше по отношению к 2017 году. Выручка от реализации сельхозпродукции - почти 10 млрд рублей (плюс 6% процентов к прошлогоднему уровню). Благодаря введенному администрацией области механизму льготного кредитования, в этом году сельхозпредприятиям выдано 64 кредита, из них 30 - льготных, на сумму 3,3 млрд рублей, что на 2 млрд больше, чем в 2017 году. В растениеводстве, несмотря на сложные погодно-климатические условия этого лета, прирост составит 33%.

"Мы уделяем повышенное внимание мелиорации и культуртехническим мероприятиям. Постоянно ставим этот вопрос перед Министерством сельского хозяйства и перед Правительством Российской Федерации. В ходе нашей недавней встречи с министром сельского хозяйства Дмитрием Николаевичем Патрушевым мы вновь обратили внимание на существующую проблему и получили поддержку - в следующем году область получит дополнительные средства на проведение культуртехнических работ. К слову сказать, к моменту формирования нашей администрации в севообороте было менее 400 тысяч гектаров из 1 миллиона 200 тысяч гектаров. Большой массив земли еще задолго до этого зарос кустарником и березами. В 2017 году было введено дополнительно 40 тысяч гектаров. Это в 2 раза больше, чем в 2016 году. В 2018 году мы превысим прошлогодний показатель и введем за счет проведения культуртехнических мероприятий уже 60 тысяч гектаров. Планируем к 2023 году такими темпами ввести в севооборот 750 тысяч гектаров", - отметил глава региона.

Алексей Островский озвучил и другие показатели. Так, в структуре товарной продукции сельхозназначения животноводство составляет 81%, из которых 27% - молочное скотоводство. В этом году поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 21% в сравнении с показателями 2017 года. В районах области будет произведено 90 тыс. тонн скота и птицы (+5% к 2017 году). "Благодаря птицефабрике "Сметанино" мы очень серьезно прибавили в производстве яиц. В этом году будет произведено 272 млн штук (+27% к 2017 году). Этот прирост позволил выйти на 100%-ное самообеспечение области по куриному яйцу, - подчеркнул губернатор. - Общий объем инвестиций в сельское хозяйство за 6,5 лет работы нашей администрации составил 31 млрд рублей, создано более 4,3 тысяч новых рабочих мест. В этом году реализованы 7 крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Самый масштабный из них - строительство в Рославльском районе крупнейшего тепличного хозяйства с созданием 300 новых рабочих мест и общим объемом инвестиций 3,3 млрд рублей. Буквально недавно на встрече с новым руководителем Среднерусского банка Сбербанка нам удалось договориться о том, чтобы предприятию была сохранена льготная ставка кредитования. Это позволит бизнесу развиваться более активно".

В следующем году дорожный фонд региона увеличится более чем на 2 млрд рублей

Отвечая на вопрос о развитии дорожно-транспортной отрасли, губернатор проинформировал: "По сравнению с нынешним годом объем дорожного фонда увеличится более чем на 2 млрд рублей. Администрация региона уже формирует информационную таблицу дорожных объектов, ремонт, реконструкция и строительство которых будет осуществляться в рамках Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в течение ближайших трех лет. Понятно, что это распределение будет корректироваться в зависимости от объема федерального финансирования, фактически поступившего в регион".

Также губернатор выразил уверенность, что в наступающем году смоленские дорожники справятся с объемом предстоящей работы, напомнив, что регион занимает лидирующие позиции по количеству отремонтированных дорог в рейтингах Общероссийского народного фронта. При этом Алексей Островский особо подчеркнул: "Моя принципиальная позиция заключается в том, что дорожные работы нужно начинать в срок либо сразу переносить на следующий год для того, чтобы не закапывать деньги впустую, проводя ремонтные работы под снегом и льдом".

Опасения в этом плане у главы региона вызывает ситуация в Смоленске, где в настоящее время ремонт улично-дорожной сети осуществляет МУП "Дормостстрой". Его деятельность, заметил губернатор, зачастую критикуется горожанами, как по объему, так и по качеству выполняемых работ. При этом, говоря о столице субъекта, Алексей Островский дал ряд указаний профильному департаменту - в частности, по запланированному на 2019 год ремонту Трамвайного проезда. Губернатор поддержал прозвучавшее в ходе пресс-конференции предложение одного из блогеров об обустройстве здесь тротуаров и создании безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

В ходе обсуждения поднималась и тема городского общественного транспорта, а также возможного участия Смоленска в лизинговых программах "Газпрома", которые позволяют на выгодных условиях приобретать автотранспортную технику, работающую на метане. Как рассказал Алексей Островский, администрация области пыталась понудить городские власти к участию в данных программах. Однако, позиция, занятая руководством областного центра, в итоге не привела к какому-либо положительному результату. "Администрация города эту работу провалила. Программа компании "Газпром" пока еще действует, и у Смоленска, в случае смены городского руководства, еще будет возможность принять в ней участие", - констатировал губернатор.

О свалках и полигонах ТКО

Журналист из Ярцевского района выразил обеспокоенность в связи с закрытой свалкой мусора в деревне Воротышино: "Здесь десятки тысяч тонн отходов скапливались на протяжении последних 40 лет. Насколько я знаю, подобная экологическая мина замедленного действия имеется и в Руднянском районе. Формально они закрыты, но никуда не делись. Их положено рекультивировать. Кто будет этим заниматься?"

Губернатор посредством видеоконференцсвязи дал соответствующее поручение главе муниципалитета: "Что касается свалки в деревне Воротышино, Владимир Сергеевич (Макаров, глава Ярцевского района), я вам поручаю совместно с моим заместителем Юрием Николаевичем Пучковым и начальником профильного департамента Романом Александровичем Захаровым этот вопрос изучить. Свалку нужно ликвидировать". В свою очередь, Владимир Макаров заверил главу региона, что эта работа уже проводится.

Вместе с тем, губернатор отметил, что с 1 января 2019 года функции регионального оператора по обращению с ТКО будет выполнять АО "Спецавтохозяйство". "В рамках рекомендаций Минстроя России у нас утверждена территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами, подготовлены полигоны. Сейчас мы ведем переговоры с инвесторами. Уже известно, что в районе Кощино построят новый полигон - там будут заниматься сортировкой мусора. Хотя, безусловно, есть и определенные сложности, ведь районы не всегда могут за свои деньги подготовить мусорные площадки, закупить контейнеры. Об этих проблемах известно областным властям. Мы стараемся их решать сообща в рамках текущего финансирования и совершенно точно не допустим, чтобы наша область зарастала мусором", - заявил Алексей Островский.

В Велижский и Угранский районы придет "голубое топливо"

Вопрос на эту тему был задан главным редактором газеты "Велижская новь".

"Это, действительно, острый вопрос для всех жителей Велижа, его решение находится в зоне особого внимания администрации области и руководства района. Со своей стороны региональные власти выполнили все обязательства, взятые перед ПАО "Газпром". Во время нашей последней встречи Алексей Борисович Миллер подтвердил, что газификация Велижского и Угранского районов состоится", - сообщил губернатор, добавив, что в настоящее время ПАО "Газпром" вносит корректировки в проектно-сметную документацию, которая ранее была разработана компанией. "Мы рассчитываем, что фактическая газификация начнется во второй половине следующего года или в начале 2020 года", - заявил Алексей Островский.

О водоснабжении

Качество водопроводной воды в Рославле - проблема, которая уже в течение долгого времени остро стоит перед жителями районного центра. По словам представителя муниципальной газеты, вода из кранов "течет разноцветная".

Отвечая на заданный вопрос, глава региона сообщил, что над решением данной проблемы администрация области работает совместно с заместителем председателя Государственной думы, руководителем фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Сергеем Неверовым. "Надеемся, что с помощью Сергея Ивановича Неверова в 2019 году нам удастся привлечь в регион федеральные средства, и мы сможем построить в Рославльском районе станцию водоочистки, которая кардинально изменит качество воды в домах рославльчан, - сказал Алексей Островский. - Я как глава региона крайне удовлетворен взаимодействием с Сергеем Ивановичем Неверовым, поскольку благодаря его поддержке Смоленская область в последние годы получает значительные средства по линии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, что позволяет нам решать наиболее острые и наболевшие проблемы".

О переселении граждан из аварийного жилья

Вопрос на данную тему поступил от журналиста из Сафонова: "В городе остались еще 33 двухэтажных дома, в которых просто невозможно проживать. Будет ли продолжена программа по их расселению?"

Губернатор отметил, что реализация соответствующей программы - работа сложная, и упрекать муниципальные власти в некачественном ее выполнении было бы некорректно. "По данным Правительства и Министерства строительства и ЖКХ, наш регион успешно справляется с реализацией этой программы. Новые метры жилплощади вводятся, люди переезжают в более комфортные условия проживания. Мы благодарны президенту страны за то, что он продлил действие программы, дал соответствующие поручения о необходимости продолжить формирование перечня домов, подлежащих переселению и после 1 января 2012 года. В настоящее время эта работа проводится, в том числе, и по Сафоновскому району", - проинформировал губернатор.

Промышленность

Один из вопросов, прозвучавших в ходе пресс-конференции, касался работы Ярцевского литейно-прокатного завода - предприятия с самой большой в муниципалитете численностью сотрудников. "Ситуация с литейно-прокатным заводом (ЛПЗ) в Ярцеве находится на особом контроле областной администрации. В свое время я провел непростые переговоры с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным, который настаивал, чтобы мы забрали это предприятие себе в собственность. Я привел Сергею Семеновичу доводы, почему это невозможно сделать, он с ними согласился. Сейчас мы совместно с правительством Москвы осуществляем поиск нового инвестора. Не исключаю, что им окажется компания "Евраз". Если так произойдет, то это будет наиболее оптимальный вариант привлечения нового собственника. Тем более, что он является основным кредитором ЛПЗ. Но возможны и другие варианты развития событий. В любом случае могу гарантировать, что никто не даст обанкротиться этому предприятию. Вариант Ленинградской области, когда президент был вынужден вмешиваться в ситуацию по факту закрытия градообразующего предприятия, мы не допустим", - заверил Алексей Островский.

Команда губернатора

Глава региона отметил, что формирование администрации - живой процесс. "Никто из руководителей любого уровня никогда не скажет, что полностью удовлетворен своей командой. Всегда хочется большего и лучшего с точки зрения эффективности, профессиональности и самоотдачи. Нынешним составом администрации я удовлетворен больше, чем предыдущими. С подавляющим числом глав муниципалитетов мне также работать комфортно. Считаю, что они соответствуют занимаемым должностям. Хотя, у каждого из них, как и у меня, были, есть и будут ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает. С кем мне точно было не по пути, с теми мы расстались", - подчеркнул губернатор.

Про семью и празднование Нового года

Журналисты поинтересовались, как Алексей Островский планирует встречать Новый год, пишут ли его дочери письма Деду Морозу и какие желания загадывают?

"Я, наверное, плохой муж и плохой отец - меня совсем не видят жена и дети. Когда родилась третья дочь, я поймал себя на мысли, что старшая уже практически выросла, а я этого не увидел. Средняя подрастает, я и это пропустил. Думал, младшей буду уделять максимальное внимание. Ей уже 3,5 года, но все повторяется. Времени на семью катастрофически не хватает. Это меня очень расстраивает", - ответил глава региона.

Также Алексей Островский рассказал, что гордится успехами старшей дочери, которая поступила в Московский государственный университет на факультет журналистики, выдержав огромный конкурс. Девушка провела колоссальную работу, почти два года готовилась к экзаменам, дни и ночи проводя за учебниками. В итоге смогла сдать дополнительный экзамен по обществознанию на максимальные 100 баллов. Из 600 абитуриентов такой результат продемонстрировали всего восемь человек.

"Новый год будем встречать семьей. Где - еще не решили: или дома, или поедем в гости. Если останемся дома, то будем впятером - мы с женой и три дочери", - поделился планами губернатор.