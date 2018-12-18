Движение на первом участке МЦД запустят до конца недели

Буквально на днях от Москвы до Одинцова начнут курсировать скоростные электрички.

"Запуск движения состоится на этой неделе. И это станет первым этапом масштабного проекта по созданию Московских центральных диаметров", - сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании областного правительства.

В течение следующего года, добавил он, участок скоростного движения продлится до Лобни. Также в 2019 году будет запущена скоростная ветка "Нахабино - Подольск".

Напомним, московские центральные диаметры станут новым видом транспорта, объединившим метро и пригородные электрички. "Это очень важный проект, который позволит сократить время в пути для многих жителей Московского региона", - подчеркнул Воробьев.