Бабушкинский райсуд Москвы после рассмотрения ходатайства следствия продлил содержание под стражей экс-гендиректору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.И если следователь настаивал на содержании бывшего руководителя крупного научно-производственного объединения под стражей, то защита, в свою очередь, настаивала на смягчении меры пресечения.

Главный фигурант этого уголовного дела вместе с двумя подельниками обвиняется в хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос". Также по этому делу проходит руководитель дирекции объединения Екатерина Аверьянова. Деньги, по данным следствия, были перечислены на оказание юридических услуг адвокатской конторе "Третьяков и партнеры". Но следователи утверждают, что договоры оказались фиктивными, так как все необходимые услуги выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО имени Лавочкина.

Все фигуранты обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ. И грозит им до 10 лет заключения.