Экс-полицейского в Костроме наказали за подмену наркотика

Суд в Костроме вынес обвинительный приговор против бывшего сотрудника полиции, которого уличили в подмене наркотиков. Об этом сообщает облпрокуратура.

По данным надзорного ведомства, 41-летний полицейский, который служил оперуполномоченным уголовного розыска отдела МВД России по Костромскому району, допустил на работе серьезную оплошность. Он нарушил правила хранения изъятого в ходе осмотра места происшествия героина. В результате партия наркотика массой 0,39 грамма оказалась утрачена.

- Для сокрытия указанного факта бывший полицейский при неустановленных обстоятельствах приобрел другое наркотическое средство и поместил его в упаковку, аналогичную первоначальной, - сообщили в прокуратуре.

Чтобы придать "улике" подходящий вид, силовик проставил подписи понятых и участвовавших в осмотре сотрудников полиции. После этого он передал пакет следователю для приобщения к уголовному делу в качестве "вещественного доказательства".

Однако в мае этого года, когда эксперты приступили к проведению химической судебной экспертизы наркотика, факт подмены вскрылся. По материалам, которые предоставила оперативно-розыскная часть собственной безопасности регионального УМВД, в отношении полицейского возбудили уголовное дело, а подозреваемого уволили со службы.

При рассмотрении материалов дела суд признал 41-летнего экс-полицейского виновным по ч. 1 ст. 228.2, ч. 1 ст. 293 и ч. 1 ст. 286 УК РФ (нарушение правил хранения наркотических средств, халатность, превышение должностных полномочий).

Учитывая справки о наличии у подсудимого несовершеннолетних детей, суд проявил снисхождение и приговорил мужчину к штрафу в 60 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.