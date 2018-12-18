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18.12.2018 21:22
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Французский депутат ушел из Нацсобрания ради "Большой Москвы"

Депутат Национального собрания Франции Морис Леруа добровольно отказался от своего мандата ради участия в проекте правительства российской столицы "Большая Москва". 

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Леруа избирался в парламент с 1997 года, причем трижды за этот период его назначали вице-спикером Нацсобрания. Кроме того, в период с 2010 по 2012 годы он являлся министром по делам городов Франции, а в последнее время - заместителем президента Общества дружбы "Франция - Россия".

Ранее Леруа тесно общался с московскими властями, которые интересовались наработками Парижа в реализации проекта "Большая Москва". Как отмечает ТАСС, весной 2013-го французского парламентария пригласили на пост советника вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Во вторник, 18 декабря, Леруа сообщил о том, что, покинув Нацсобрание, он станет отвечать за международные связи в рамках вышеназванного проекта.

Напомним, "Большую Москву" запустили в июле 2012 года в связи с расширением границ столицы. Проекты нового облика мегаполиса разрабатывали архитекторы и урбанисты из разных стран мира.

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