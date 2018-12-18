Как водители отреагировали на повышение тарифов?

На Петровских линиях, улицах Трубной, Пречистенке, Петровке теперь словно чего-то не хватает... Поездил минут десять и понял - не хватает второго ряда на парковках. Бывало, и в три ряда люди вставали на "аварийках", а сейчас появились свободные пятачки. Почему? Ответили парни в зеленых спецовках, привинчивающие к столбам новые таблички: час парковки - 380 рублей.

"РГ" уже писала, что на 237 улицах в окрестностях Бульварного кольца час парковки подорожал с 200 до 380 рублей. Это было сделано, чтобы хоть немного очистить парковки для местных жителей с резидентными разрешениями. Помогло ли? Проверили на месте.

Вторым рядом в центре сейчас никто не паркуется

Петровские линии, по статистике РЭУ имени Плеханова, попали в число улиц, загрузка которых превысила 170%. То есть народ вставал в два-три ряда несмотря на то, что за это придет штраф. Вчера же на Петровских линиях корреспонденты "РГ" даже в утренний час пик не застали ажиотажа. Вторым рядом никто не парковался, и даже периодически появлялось 1-2 свободных кармана. Вот рядом с гостиницей останавливается черный внедорожник. Выходит хозяин, молодой парень, идет на завтрак в местный ресторан. "Ну что сказать... Паршиво на душе. Пор-ши-во, понимаете? - улыбается Алексей, ехидно намекая на свой Porsche. - Думаю, 380 в час - это они загну-у-у-у-ли. Хотя я не так часто в центр езжу".

Ладно, выходим на Неглинную. Тут тоже, к удивлению, есть свободные места. Причем распределены они неравномерно. Карманы кое-где пустовали перед поворотом с Театрального проезда, чем ближе к зданию Центробанка, тем мест меньше. А вот на въезд в капитальный паркинг ЦУМа - даже небольшая очередь собралась. "Я второй круг еду, - опустила окошко BMW москвичка Анжела. - Видела место. Блин, не влезла. Поеду сюда, тут вроде даже бесплатно можно встать, если что-то купишь. Да и теплее в паркинге, чем на улице". Что ж, пойдем путем Анжелы, сделаем кружок пешком. Вот Сандуновский переулок. Здесь почти на треть его длины - парковка для автомобилей ФНС. Остальные 70% дороги почти полностью заняты обычными машинами. Ну как обычными... Lexus, Mercedes, через один - Porsche.

А что говорит официальная статистика? В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" сообщили: серьезную аналитику подготовят позднее. Потому что по одному понедельнику сложно сделать какой-то однозначный вывод о пользе дорогих парковок. Может, в центре было мало машин просто из-за холода? Может, народ с подсевшим аккумулятором просто не завелся? Что ж, посмотрим. Но, судя по анализу ситуации в прошлое воскресенье, эффект и вправду есть. Средняя продолжительность стоянки сократилась с 4 до 1,3 часа. На 17% увеличилось число мест, занятых именно местными жителями. Стало также заметно меньше автохамства: парковка в два-три ряда местами прекратилась.