Курские власти намерены привлечь новых инвесторов в регион, предоставив компаниям ряд преференций, которые те сами назовут. На прошедшем инвестсовете топ-менеджерам предложили назвать главные препятствия для вложений в бизнес на курской земле. Оказалось, наряду с банальной бюрократией предпринимателям мешают несовершенства инфраструктуры и даже неприглядный вид городов.

Прорастут на черноземе

В рейтинге инвестиционной привлекательности Курская область сегодня занимает 67 место. Объем инвестиций в нынешнем году немногим превышает сто миллиардов рублей. И хотя в целом цифра внушительная, врио главы региона Роман Старовойт констатировал: львиную долю этих денег вкладывают всего четыре компании. Как же найти новых инвесторов и чем их привлечь?

IT-кластер, фармация, АПК в части переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания с высокой добавленной стоимостью, а также логистические центры и хранилища - власти считают "точками роста" для курской экономики. Наряду с этим здесь планируют развивать транспортную инфраструктуру - и как самостоятельный бизнес, и как важнейший фактор привлекательности региона. Параллельно "подтянут" социальную сферу. Большие надежды возлагают на высокотехнологичную медицину. Все эти отрасли готовы финансово поддержать банки. Представители и ВТБ, и "Россельхозбанка" заявили, что все внимание кредитных специалистов сегодня как раз и направлено на названные отрасли. Но пока планов больше, чем реальных дел.

- Мы понимаем, что поставленная задача увеличить экспорта потребует от наших сельскохозяйственных предприятий строительства логистических центров, мощностей для хранения, - отметила первый заместитель председателя правления "Россельхозбанка" Ирина Жачкина. - Поэтому и готовы их поддерживать.

Она отметила, что особенность курских заемщиков - дисциплинированность и надежность, поэтому финансовые структуры и предлагают свои продукты.

- Я хочу подчеркнуть, что процент задолженности в Курской области меньше, чем во всей стране в целом, - добавила Ирина Жачкина. - И это еще одна причина, по которой мы готовы поддерживать здесь новые проекты.

Однако дело не только в деньгах или незнании перспектив региональной экономики. В принципе, каждый инвестор готов рассматривать не только варианты новых вложений, но и возможности расширения уже существующих производств. Но здесь и возникают препятствия.

Девять месяцев на преференцию

Генеральный директор ООО "УК Металлоинвест" Андрей Варичев в числе барьеров называет и высокие ставки аренды на землю, и конъюнктурные сложности, которые вынуждены преодолевать металлурги.

- Все это можно хотя бы понять, - пояснил он. - А вот сложность вхождения в так называемый "режим наибольшего благоприятствования" объяснению не поддается. Я недавно сложил депутатские полномочия в областной думе. Приведу пример из практики: маленькую поправку в региональное законодательство о том, чтобы льготы распространялись не только на предприятия сельского хозяйства, но и на нас, промышленников, мы согласовывали… девять месяцев! Девять! При этом восемь - в администрации области, и один - в облдуме. Хотя с думой понятно: должны пройти заседания комитетов, сессия… А вот как вы думаете, на какой период давались эти льготы? На два года! Какой проект в нашей отрасли мы можем реализовать за это время? Никакой. Но чтобы просто включить эту опцию в законодательство, потребовались месяцы.

О несовершенстве нормативной базы говорит и президент ООО "АПХ "Мираторг" Виктор Линник. Сейчас компания реализует крупный инвестпроект в регионе, вкладывает в него миллиарды рублей.

- Пока нас все устраивает: те проблемы, которые возникают, решаются быстро, а разговор с властями конструктивный, - отметил он. - Но по закону на одно только строительство электросетей властям дается четыре года. За это время нас опередят конкуренты.

Представители бизнес-сообщества сетуют на бюрократические препятствия: согласования и строительство затягиваются

Оба инвестора говорят о том, что бюрократические согласования и выдача разрешений то на одно, то на другое затягиваются. Между тем, сегодня и в агропроме, и в промышленности один день год кормит. И если бизнес несет ответственность перед регионом, в котором работает, то почему власти от нее отстраняются?

- Мы живем в крайне конкурентной среде, - заметил Варичев. - Нам уже сегодня надо думать над тем, как мы будем соперничать с иностранными компаниями завтра. Конкуренция везде - даже между нашими подразделениями. Но существуют условия, которые от конкуренции не зависят. К примеру, качество руды. На Лебединском ГОКе в Белгородской области, который тоже мы развиваем, оно выше, чем на Михайловском. Мы могли бы возить сырье оттуда, и даже с учетом транспортных расходов это было бы выгодно. Но мы все же развиваем и Михайловский ГОК.

ОЭЗ как рецепт

Еще одной проблемой, помимо административных барьеров, бизнес-сообщество считает неразвитую инфраструктуру.

- Наше предприятие - крупнейший в стране производитель упаковки. Нас не надо зазывать в Курскую область, мы уже здесь, - начал генеральный директор предприятия "ГОТЭК" Константин Куров. - Мы работаем рядом с ГОКом, все те люди, что не заняты там, трудятся у нас - мы смогли создать работоспособный коллектив. А что вокруг? Такие дороги, что нам тяжело возить людей и стыдно приглашать партнеров. А ведь в их числе компании с мировым именем! Потому что без упаковки сегодня невозможно сделать ничего - ни перевезти продукцию, ни продать. И мне хочется, чтобы сначала обратили внимание не на тех, кого надо привлечь, а на тех, что уже работают в области. Важно не только, чтобы приходили, но и чтобы оставались.

Впрочем, стыдно курским предпринимателям не только за дороги. Руководитель электроаппаратного завода Андрей Канунников обратил внимание на центр Курска. Храм Воскресения, набережная, да и вся территория рядом нуждается в том, чтобы ее облагородили.

- Давайте все вместе это сделаем, - призвал он. - Стыдно ведь! Гостей сюда привозим, а показать нечего. Нет даже достойного музея.

Отдельный вопрос - о государственно-частном партнерстве. И чиновники, и предприниматели отмечают, что без него ни проблемы в ЖКХ не решить, а они уже стоят острее некуда: в холодном городе достойную социальную инфраструктуру не создать. Дорогами чиновники пообещали всерьез заняться в будущем году: его так и назвали - Год дорог. Полмиллиарда рублей выделят на сельские трассы, реконструируют северный и южный подходы к Курску. Ситуацию в каждом уголке региона намерены изучить в деталях, чтобы как можно быстрее решить проблему.

Однако, по словам врио губернатора, все это еще не гарантирует притока инвестиций. Поэтому сейчас и надо позаботиться о будущем: администрация области и Ассоциация развития кластеров и технопарков намерены создать на курской земле особую экономическую зону.

- Ассоциация сделала нам предложение, - отметил Роман Старовойт. - И мы будем прорабатывать этот вопрос, предлагать потенциальным резидентам поучаствовать. Но если нет якорного резидента, начинать создание ОЭЗ нет смысла. Мы готовы начать работу, потому что предложение это выгодное - федеральное софинансирование весьма значительно. Нам такая площадка необходима. Ведь в регионе отлично развита торговля, существует масса торговых комплексов, есть крупный агропромышленный кластер, а промышленных предприятий мало. В результате мы не можем предложить молодежи работу с конкурентной зарплатой. Молодые люди едут учиться в Москву, Петербург и не возвращаются. Нам надо изменить тенденцию.

Для потенциальных инвесторов, как уверены чиновники, ОЭЗ станет прекрасной возможностью сэкономить на особых налоговых режимах.

- Затраты можно снизить на тридцать процентов, - отмечает председатель Ассоциации развития кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. - И я думаю, что этим инструментом просто необходимо воспользоваться. Тем более, что опыт работы ОЭЗ есть в других регионах, в том числе в Черноземье. Липецкая успешно работает, создается экономическая зона в Воронежской области. Так почему бы не сделать еще и в Курской? В стране 25 особых экономических зон, и на сегодняшний день объем инвестиций там порядка 300 миллиардов рублей. Эти цифры говорят сами за себя.