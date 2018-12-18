Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву

Во вторник, 18 декабря, Мосгорсуд признал законным продление ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которых обвиняют в хулиганстве и побоях.

С жалобой на постановление Тверского районного суда о продлении до 8 февраля срока ареста в Мосгорсуд обратилась защита футболистов. Адвокаты просили освободить подзащитных из-под стражи под залог, домашний арест или запрет определенных действий. Кроме того, защита футболистов в очередной раз обратилась с ходатайством о переквалификации обвинения в связи с тем, что, по данным экспертизы, потерпевшим был причинен легкий вред здоровью.

Адвокаты настаивают на том, что в действиях футболистов не было хулиганства и им можно вменить только статью УК РФ о побоях. Сами футболисты также просили выпустить их из СИЗО,чтобы отметить Новый год в кругу семьи. По мнению Кокорина, адвокаты нашли все доказательства незаконности содержания их с Мамаевым в СИЗО. По его словам, потерпевшим нанесен легкий вред, который можно назвать "натянутым". Мамаев сообщил суду, что одному из потерпевших Виталию Соловчуку он по собственной инициативе выплатил 500 тысяч рублей компенсации за причинение легкого вреда здоровью.

В свою очередь следователь на заседании суда заявил, что новых обстоятельств для смягчения меры пресечения не появилось. Он также сообщил, что расследование этого уголовного дела планируется закончить уже в январе 2019 года, после чего оно будет передано в суд.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда, выслушав доводы защиты, следствия и самих фигурантов, которые присутствовали на заседании посредством видеоконференцсвязи из СИЗО, оставила решение без изменения. Кроме того, суд признал законным продление ареста брату Кокорина Кириллу и Александру Протасовицкому.

Два инцидента с участием футболистов произошли утром 8 октября. Сначала, по данным следствия, Кокорин с братом, Мамаев и их друзья избили личного водителя одной из ведущих Первого канала - Виталия Соловчука. После чего в кафе им под горячую руку попались чиновник Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин.