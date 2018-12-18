Вечером в понедельник, как и предрекали аналитики, Москва встала в 9-балльных пробках. Начались обещанные "новогодние" заторы.

Судя по "Яндексу", на Бульварном кольце в районах с подорожавшей парковкой проезд еще относительно свободный. А вот на Садовом - почти везде проблемы. Особенно жуткий затор наблюдается между Павелецким вокзалом и Парком культуры. Стоит и Третье транспортное кольцо. Там остался единственный "зеленый" участок недалеко от Звенигородского шоссе. Все остальное - красное и бордовое.

Нелегко приходится и тем, кто оказался на МКАД. На кольцевой магистрали самый загруженный участок в районе съезда к рынку "Садовод" и ТЦ "Мега Белая дача".

Сегодня свободнее на московских дорогах будет только после 19:30. А вообще новогодние пробки закончатся после 30 декабря.