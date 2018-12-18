В регионах ЦФО идет работа над бюджетами на будущий год и предстоящую трехлетку. Везде они уже прошли первое чтение, что означает общее одобрение депутатским корпусом предложенных властями концепций. Их основа - социальная направленность бюджетов. Везде региональные власти резервируют средства на выполнение указов президента РФ. Кое-где отмечается и экономический рост. Корреспондент "РГ" изучила главные финансовые документы регионов Центральной России.

Больше всего нареканий у брянцев на качество дорог: многие магистрали десятилетиями не ремонтировали. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Дорожный просвет

В Брянской области бюджет на 2019 году и плановый период 2020-2021 годы принят в окончательном чтении. Как уточнили в облдуме, в ходе его доработки поступило 340 поправок от депутатов и различных ведомств. Главный финансовый документ области на следующий год принят с профицитом в 350,4 миллиона рублей. Эта сумма превышения доходов над расходами сохраняется уже второй год. Эксперты, опираясь на итоги девяти месяцев, уверяют, что такой профицит для региона, как минимум - норма.

Так, по данным департамента финансов, доходы казны за девять месяцев выросли на 3,3 процента по сравнению с прошлогодними данными. Отмечается и успешное погашение банковских кредитов: выплачено 4,1 миллиарда полностью из собственных средств. С учетом вносимых изменений доходы на 2019 год составят 54,4 миллиарда рублей, расходы соответственно - 54 миллиарда, 65 процентов которых будет направлено на социальную сферу.

По словам председателя Брянской областной Думы Владимира Попкова, рост экономики позволил добиться значительного повышения собственных доходов. Примечательно, что десятая часть расходной части бюджета пойдет на развитие дорожного хозяйства. Всего на строительство и ремонт брянских дорог потратят 5,9 миллиарда рублей, из них 4,3 - из областной казны, остальное - из федеральной.

Для Брянской области дороги - одно из "больных" мест. Большинство магистралей десятилетиями не видели ремонта. В последние годы дорожная сеть приводится в порядок неплохими темпами: в 2016 было отремонтировано 440 километров, 2017 - 470, в этом - 510 километров дорог приведено в нормативное состояние. Судя по всему, тенденция сохранится.

Плюс чистая вода

В Калужской области бюджет на 2019 год также принят в окончательном чтении. Депутатский корпус громко назвал его "бюджетом роста". Но если сопоставить параметры главного финансового документа региона этого года и только что принятого, то о росте можно говорить - он составляет около десяти процентов.

- В предстоящем году наш регион вернет себе статус бездотационного, - уверена председатель комитета по бюджету, финансам и налогам областного парламента Ирина Яшанина. - Это не значит, что в область не будут поступать средства из федерального бюджета - мы по-прежнему будем получать целевые субсидии и субвенции на выполнение государственных программ. При этом рост собственной налоговой базы обеспечен в первую очередь ростом налоговых и неналоговых доходов. Приоритетными задачами становятся собираемость налоговых отчислений, бюджетная дисциплина. Ведь нам важно с большой точностью прогнозировать свои плановые показатели.

Десятая часть расходов бюджета Брянской области пойдет на развитие дорожного хозяйства

Калужская область, как и все регионы, будет работать в рамках национальных проектов, в которые входят государственные программы. По словам Яшаниной, соотношение софинансирования на реализацию нацпроектов в предстоящем году для Калужской области составляет: 96 на 4 процента: большая часть средств - из федерального бюджета.

В ходе работы над главным финансовым документом региона в него были внесены поправки, связанные в том числе с распределением федеральных субсидий. В итоге доходы областного бюджета в 2019 году составят 57,157 миллиарда рублей, расходы - 61, 7 миллиарда.

- Структура бюджета построена на проектах, государственных программах, которые сформированы исходя из нужд граждан, - подчеркнула Ирина Яшанина. - Эти программы эффективно выполняются. Назову лишь самые главные: чистая вода, дорожное строительство и ремонт, развитие городской среды, газификация региона.

К слову, финансирование подпрограммы "Чистая вода" в этом году было увеличено на 80 миллионов. Как объяснил спикер регионального заксобрания Виктор Бабурин, это одна из тем, волнующих жителей области.

- Вода сейчас подведена практически везде, но ее качество не отвечает потребностям, - пояснил Виктор Бабурин. - Готовимся к большой работе - будем обустраивать станции очистки. На это выделим деньги из средств национального проекта. Хуже дело обстоит с водоотведением. Этот вопрос не меньше волнует население, потому что неочищенные стоки сбрасываются в наши водоемы. К сожалению, мы никак не можем пока пробить финансирование в рамках национального федерального проекта. Поэтому мы приняли решение выделить порядка 80 миллионов на то, чтобы в муниципальных образованиях подготовили проекты очистных сооружений и канализации.

Точка в точку

Проект бюджета Смоленской области сформирован без профицита или дефицита - объем доходов полностью равен объему расходов и составляет 40,6 миллиарда рублей. В целом общий объем налоговых и неналоговых доходов на 1,5 миллиарда (4,8 процента) выше аналогичного показателя 2018 года. Более 62 процентов расходной части (свыше 25 миллиардов рублей) приходится на образование, здравоохранение, культуру и туризм. Одним из приоритетов в предстоящем году глава региона Алексей Островский назвал поддержку сельского хозяйства.

- Несмотря на то, что агропромышленный комплекс дает всего 6 процентов ВВП, тогда как промышленность - 30 процентов, АПК является драйвером экономики Смоленской области, - пояснил губернатор.

Стоит отметить и тенденцию к снижению долговой нагрузки. Так, по словам председателя профильного комитета Смоленской облдумы Николая Дементьева, суммы выплат по ранее полученным кредитам удалось снизить на 530 миллионов.

- Растут налоговые поступления, в том числе, со стороны консолидированной группы налогоплательщиков, - отметил Дементьев. - Взаимодействие властей региона с руководителями крупных промышленных предприятий и организаций, таких как Смоленская АЭС, ПАО "Дорогобуж" и другие, дает свои положительные результаты. По данным за отчетный период в областной бюджет поступило налогов на 1,4 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Это дает основание считать, что увеличение собираемости налогов и снижение долговых обязательств сохранятся в последующие годы.

Из центра помогут

После принятия федерального бюджета во втором чтении Рязанской области на ближайшие три года дополнительно выделено свыше 10 миллиардов рублей межбюджетных трансфертов, в том числе на 2019 год - пять миллиардов. К тому же за высокую собираемость налогов в 2017 году регион получит федеральный грант в размере 600 миллионов рублей. А в целом федеральная поддержка в следующем году по сравнению с текущим вырастет на 25 процентов, уточнили в пресс-службе Рязанской областной Думы.

Суммы выплат по кредитам в Смоленской области удалось снизить на полмиллиарда

Бюджет-2019 Рязанской области сформирован бездефицитным, доходная часть запланирована в сумме 51,5 миллиарда рублей. Это позволит сократить долговую нагрузку, выполнить все условия, принятые областью при реструктуризации бюджетных кредитов в прошлом году. В числе первостепенных задач спикер регионального парламента Аркадий Фомин назвал расходы, связанные с демографией. В частности, обеспечение местами детей ясельного возраста в дошкольных учреждениях, строительство школ, финансирование программ в сфере здравоохранения. Так, в 2019 году намечено завершение строительства больницы скорой помощи и детского сада на 220 мест в Рязани, общеобразовательной школы в селе Дядьково, спортивной площадки в поселке Выша. Предусмотрены средства на строительство главного лечебного корпуса онкологического диспансера, ФОКов в Рязани и Спас-Клепиках, разработку проектно-сметной документации для нескольких спортивных сооружений в районах. Ко второму чтению нашлись средства на субсидирование кредитов на строительство домов многодетными семьям.

Также на 50 миллионов рублей на 2019-й год увеличены расходы на газификацию населенных пунктов, и столько же - на субсидирование закупок племенного крупного рогатого скота сельхозпредприятиями региона. Заложили и три миллиона рублей на поддержку научной деятельности в сельском хозяйстве и профессиональное обучение кадров для аграрной сферы.

Вместе с "народным"

В Тульской области с учетом объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, доходная часть региональной казны составит 72,9 миллиарда рублей, расходная - 77,6 миллиарда. Более 75 процентов средств регионального бюджета направят на здравоохранение, образование и социальную поддержку граждан. При этом образование и здравоохранение получат больше, чем в 2018-м.

Так, планируется оснастить больницы передвижными медицинскими комплексами, продолжить работу над созданием новых и замене старых ФАПов. Около 45 миллионов заложено на авиационное обслуживание при оказании медицинской помощи. Но основной вклад тульские власти намерены сделать в оснащение сосудистых центров (148,4 миллиона рублей) и медицинских организаций, оказывающих помощь онкобольным (302,3 миллиона).

- Мы стремимся не просто улучшить жизнь людей и инвестиционно-экономический климат, а добиться качественно нового их уровня, - отметил заместитель председателя облдумы Александр Москалец. - В том, что это возможно, убеждает проект "Народный бюджет" и программа формирования комфортной городской среды. Видим, что люди грамотно и ответственно стали подходить к общественному контролю. И это нужно поощрять и поддерживать.