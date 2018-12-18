Декабрь и январь - традиционно "хлебные месяцы" для отельеров. При этом многие туристы предпочитают останавливаться не в дорогих отелях, а в куда более скромных мини-гостиницах и хостелах. Они появились в регионах ЦФО сравнительно недавно, но их популярность растет. В ее причинах, а также в плюсах и минусах такого вида размещения разбиралась корреспондент "РГ".

Разница не только в цене

В Рязанской области сегодня насчитывается 54 мини-отеля и 13 хостелов. А в Калужской - семь мотелей и столько же хостелов: здесь делают ставку на комфортное размещение. Есть, впрочем, загородные этно-отели и мини-гостиницы, рассчитанные не только на заезжих туристов, но и на местных жителей, решивших провести выходные недалеко от дома. У всей такой инфраструктуры имеется один общий признак - доступность проживания. Однако путать хостелы с мини-отелями не стоит - все же они сильно отличаются.

Мини-гостиницы - это популярная альтернатива большим и дорогим отелям. Как правило, в них немного номеров: обычно не больше 25, но может быть и четыре - пять. При этом обслуживание в мини-отелях практически не отличается от обслуживания в крупных гостиницах: в номерах имеются санузлы, необходимая мебель и техника. В сущности, отличие только в размерах и количестве номерного фонда, что, в конечном итоге, и позволяет их владельцам держать более низкие цены.

Впрочем, выбирая для проживания мини-отели, туристы исходят из разных соображений. И не всегда цена является определяющей в этом выборе.

- Мини-отели - это вовсе не "та же гостиница, но подешевле". Зачастую туристы останавливаются в них не столько из-за соображений стоимости, сколько из-за желания почувствовать "домашнюю атмосферу". К тому же в небольших городках, даже туристических, гостиниц более высокого класса порой попросту нет, - поясняет глава регионального министерства культуры и туризма Рязанской области Игорь Мишин.

Нередко мини-гостиницы устраивают в частных домах или даже в квартирах. С предложениями о "выселении" гостиничного бизнеса из многоквартирных домов периодически выступают чиновники и народные избранники разных уровней, но поддержки такие инициативы не получают: по мнению экспертов, это станет серьезным ударом по предпринимателям.

Хостел - не отель

В свою очередь хостелы гораздо больше отличаются от отелей, да и от мини-гостиниц. Как правило, постояльцы здесь живут в общих комнатах, где есть несколько кроватей. При этом каждый турист может рассчитывать на собственный шкафчик, закрывающийся на ключ. Санузел и душевая - общие. В хостелах, как правило, есть кухня со всей необходимой техникой и утварью, где каждый готовит еду самостоятельно. Постояльцы имеют общий доступ к бытовой технике - холодильнику, плите, утюгу, фену и прочему. Словом, тот, кто жил в общежитии, легко может себе представить этот быт. В результате дешевле выходит не только проживание, но и питание.

- Выбирая хостел, как правило, смотрю комментарии. Их всегда можно найти в сети. Картинкам на сайте самого заведения не верю, - поделился опытом с корреспондентом "РГ" житель Тулы Даниил, большой любитель путешествий. - Есть очень приличные хостелы - с душем и санузлом в комнате, а не в общем коридоре. Понимаете, любая гостиница - это и определенный статус, за что также придется доплатить. А хостел подразумевает весьма демократичное проживание. Основной минус, как правило, - слишком хорошая слышимость. Зато есть кухня, где можно приготовить завтрак, бесплатная стиральная машина, утюг.

Главные проблемы отельеров - подбор персонала, качество обслуживания и реклама

Сегодня хостелы очень популярны у молодежи. Можно остановиться в них большой компанией - и тогда вообще никаких проблем. Впрочем, в последнее время в этих заведениях частенько можно увидеть и людей постарше: не только туристов, но и командированных.

- Если надо просто где-то переночевать, то на таком проживании можно здорово сэкономить - в сравнении даже с дешевым отелем, - считает Даниил. - Хотя, конечно, в хостелах можно столкнуться и с антисанитарией. Может не работать душ. А однажды мы ночевали в комнате без окон. Но, если это остановка всего на несколько часов, например, чтобы отдохнуть немного и ехать дальше, не так страшно.

Есть и те, кто предпочитает такой вид проживания именно ради свободного общения.

- Этот вид гостиничной инфраструктуры, как правило, выбирает молодежь, здесь часто размещаются организованные группы детей и подростков, - согласен с путешественником глава рязанского минкульта Игорь Мишин. - Конечно, основной критерий - низкая стоимость проживания. Кроме того, сама концепция хостелов предполагает неформальную обстановку, зоны свободного общения, что привлекает молодежь.

Трудности преодолимы

Принимая во внимание, что мини-гостиниц и хостелов становится все больше, можно сделать вывод об успешности такого бизнеса. В Калужской области, по утверждению специалистов управления развития туризма регионального минэкономразвития, и мини-отели, и хостелы вполне востребованы, и, как правило, не испытывают трудностей с загрузкой. К примеру, они пользовались особой популярностью среди болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Однако в этом бизнесе есть свои "подводные камни".

- Да у нас одни только трудности, - смеется управляющая хостелом "Подушка" в Туле Ирина Ольхина. - Но, если работать, то все проблемы решаются. Конечно, всегда хочется, чтобы было лучше, но получается не всегда.

По словам Ирины, главные проблемы - подбор персонала, качество обслуживания и реклама. Надо найти вежливых и доброжелательных администраторов, аккуратных и трудолюбивых работников для обслуживания номеров. И без рекламы никуда, хотя это порой накладно. В управлении у Ирины Сергеевны хостел, два общежития и несколько квартир для сдачи туристам. По ее словам, все проблемы решаемы, но это требует усилий.

- Как и в любом другом бизнесе - надо работать, искать лучшие варианты, и все получится, - считает Ирина.

К слову, к постояльцам у управляющей хостелом претензий практически нет. Бывает, что приезжают люди не совсем адекватные, портят вещи, но такие случаи - редкость.

- В основном туристы - люди порядочные и благодарные, - уверяет Ирина.

Как привлечь гостя?

В областных центрах с заполнением мест в мини-гостиницах обычно проблем не возникает, хотя конкуренция высока. Но чем дальше от региональной столицы, тем ситуация сложнее.

- Все-таки размещение в хостеле привлекает далеко не всех. Да, студенты и любители бюджетного отдыха готовы пожертвовать комфортом. Но многие предпочитают "традиционное" размещение. Как результат - недозагрузка, - поясняет Игорь Мишин. - Если говорить о малых исторических городах, которые также являются туристическими центрами, то здесь, в основном, мини-гостиницы. Таким образом, отсутствует конкуренция со стороны бизнес-отелей и отелей туристического класса. Что поделать - мы еще не научились "продвигать" малые города должным образом.

Получается замкнутый круг. Чтобы туристы ехали в глубинку, и туризм всерьез работал на экономику малого исторического города, нужна соответствующая инфраструктура. Но заинтересовать в ее развитии бизнес можно только при определенном туристическом потоке. Так что без помощи властей тут, пожалуй, не обойтись.

И такие примеры есть. В Калужской области власти решили поддержать гостиничный бизнес деньгами из областного бюджета. В прошлом году впервые выделили субсидии на возмещение части затрат на оплату потребленной электроэнергии. "Субсидии получили субъекты гостиничного бизнеса региона на общую сумму 5,084 миллиона рублей", - сообщили в правительстве региона.

Бизнес не остается в стороне от крупных туристических объектов. Так, с появлением на Куликовом поле в Тульской области нового современного музея "потянуло" за собой строительство в округе мини-гостиниц и пунктов общепита. И такой вариант стимулирования отельеров, пожалуй, более эффективен, чем бюджетные дотации.

Тем временем

С начала будущего года минэкономразвития РФ предъявит новые требования к хостелам. Согласно новым нормативным документам, они будут подразделяться на три категории - максимум, комфорт и стандарт. В отелях категории "максимум" хозяева должны обеспечить круглосуточный прием гостей. Среди других требований - обязательное наличие телефона, интернет-терминала в холле, Wi-Fi. Также в общей зоне должен быть ресторан или буфет, при этом более привычная для таких мест отдыха общая кухня в обязательный перечень не входит. Должен быть предусмотрен как минимум один туалет и раковина в расчете на шестерых гостей. В номерах должны быть телевизоры с кабельными каналами и сейфовые ячейки для ценностей.

А в этом месяце вступили в силу новые правила проектирования хостелов. Одно из главных нововведений - они должны иметь собственный, изолированный вход с улицы. Это касается не только новых хостелов, но и тех, что находятся на стадии реконструкции или капитального ремонта. Кроме того, в правилах содержатся требования по соблюдению пожарной безопасности, техническому оборудованию и обеспечению внутреннего микроклимата помещенийС начала будущего года минэкономразвития РФ предъявит новые требования к хостелам. Согласно новым нормативным документам, они будут подразделяться на три категории - максимум, комфорт и стандарт. В отелях категории "максимум" хозяева должны обеспечить круглосуточный прием гостей. Среди других требований - обязательное наличие телефона, интернет-терминала в холле, Wi-Fi. Также в общей зоне должен быть ресторан или буфет, при этом более привычная для таких мест отдыха общая кухня в обязательный перечень не входит. Должен быть предусмотрен как минимум один туалет и раковина в расчете на шестерых гостей. В номерах должны быть телевизоры с кабельными каналами и сейфовые ячейки для ценностей.

А в этом месяце вступили в силу новые правила проектирования хостелов. Одно из главных нововведений - они должны иметь собственный, изолированный вход с улицы. Это касается не только новых хостелов, но и тех, что находятся на стадии реконструкции или капитального ремонта. Кроме того, в правилах содержатся требования по соблюдению пожарной безопасности, техническому оборудованию и обеспечению внутреннего микроклимата помещений.