Под Москвой загорелся склад на территории завода "Зингер"

В Московской области начался пожар на территории завода "Зингер".

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание произошло в Подольске на Комсомольской улице,1. Здесь расположен склад. Площадь пожара, по данным источников ТАСС, составила 300 квадратных метров. Локализовать огонь пока не удается, есть угроза распространения на соседние здания. Пожару присвоен второй уровень сложности.

К горящему складу стянуто более 20 пожарных машин, работают 65 спасателей. Информация о ЧП постоянно уточняется.

Отметим, что это уже не первый крупный пожар на "Зингере". Осенью 2015 года там сгорел производственный цех площадью более 300 квадратных метров.