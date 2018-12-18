Собянин включил в программу реновации 13 новых стартовых площадок

Адреса еще 13 стартовых площадок под программу реновации утверждены сегодня на заседании правительства Москвы. Как рассказал журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, расположены они в четырех округах: Юго-Западном, Северном, Северо-Восточном и Южном.

На этих площадках будет построено более двух тысяч квартир, в которые город сможет переселить 5,3 тысячи жителей из 23 устаревших пятиэтажек.

В целом же за меньше чем полтора прошедших года после принятия программы реновации в столице подобраны уже 308 стартовых площадок. Работа эта ведется во всех административных округах города, но в 38 районах площадки еще подыскивают. И, скорее всего, найдут в ближайшее время, так как 50 площадок сейчас уже в работе. На имеющихся же планируется построить 80 тысяч квартир для 240 тысяч москвичей.

А первые 10 400 участников программы до Нового года уже справят новоселья, сообщил Марат Хуснуллин: "Таким образом, можно сказать: свою задачу - предоставить новые квартиры 10 тысячам участников программы реновации - Москва выполнила". В будущем году городские власти надеются переселить еще 12-15 тысяч горожан.

Строится же сейчас под эту программу уже 1 миллион квадратных метров жилья, плюс еще 1 миллион 300 тысяч "квадратов" проектируется.

Комфортабельный район, по мнению Марата Хуснуллина, появится на месте бывшего "Черкизона"- самой большой барахолки России, снесенной в 2009 году. Его территория площадью 45 га сейчас полностью передана Москве. За эти годы к ней подведено хорошее транспортное сообщение - построены станция МЦК и Северо-Восточная хорда, вокруг там прекрасная природа. Плюс комплексная застройка: не только 270 тысяч квадратных метров жилья, но и спортивные объекты, места отдыха, рабочие места. Так видят городские власти, по словам Хуснуллина, этот район. "Жители района Измайлово с удовольствием готовы переехать туда", - сказал заммэра. Стройка полным ходом там начнется уже в 2019 году, а в 2020 ожидаются и первые новоселья.