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18.12.2018 15:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин включил в программу реновации 13 новых стартовых площадок

Текст: Любовь Проценко

Адреса еще 13 стартовых площадок под программу реновации утверждены сегодня на заседании правительства Москвы. Как рассказал журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, расположены они в четырех округах: Юго-Западном, Северном, Северо-Восточном и Южном.

Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

На этих площадках будет построено более двух тысяч квартир, в которые город сможет переселить 5,3 тысячи жителей из 23 устаревших пятиэтажек.

В целом же за меньше чем полтора прошедших года после принятия программы реновации в столице подобраны уже 308 стартовых площадок. Работа эта ведется во всех административных округах города, но в 38 районах площадки еще подыскивают. И, скорее всего, найдут в ближайшее время, так как 50 площадок сейчас уже в работе. На имеющихся же планируется построить 80 тысяч квартир для 240 тысяч москвичей.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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А первые 10 400 участников программы до Нового года уже справят новоселья, сообщил Марат Хуснуллин: "Таким образом, можно сказать: свою задачу - предоставить новые квартиры 10 тысячам участников программы реновации - Москва выполнила". В будущем году городские власти надеются переселить еще 12-15 тысяч горожан.

Строится же сейчас под эту программу уже 1 миллион квадратных метров жилья, плюс еще 1 миллион 300 тысяч "квадратов" проектируется.

Комфортабельный район, по мнению Марата Хуснуллина, появится на месте бывшего "Черкизона"- самой большой барахолки России, снесенной в 2009 году. Его территория площадью 45 га сейчас полностью передана Москве. За эти годы к ней подведено хорошее транспортное сообщение - построены станция МЦК и Северо-Восточная хорда, вокруг там прекрасная природа. Плюс комплексная застройка: не только 270 тысяч квадратных метров жилья, но и спортивные объекты, места отдыха, рабочие места. Так видят городские власти, по словам Хуснуллина, этот район. "Жители района Измайлово с удовольствием готовы переехать туда", - сказал заммэра. Стройка полным ходом там начнется уже в 2019 году, а в 2020 ожидаются и первые новоселья.

Округ Район Адрес или адресный ориентир
САО Коптево улица Генерала Рычагова, вл.14
САО Головинский Головинский, мкр.13, корп.4
САО Головинский Головинский, мкр.13, корп.7
САО Головинский Головинский, мкр.13, корп.8
САО Головинский Головинский, мкр.13, корп.9
САО Головинский Головинский, мкр.13, корп.10
СВАО Марьина Роща Анненская улица, вл.6
СВАО Свиблово Лазоревый проезд, вблизи д.2
ВАО Новогиреево Утренняя улица, вл.20, стр.2
ВАО Перово улица Металлургов, д.56
ВАО Перово 2-я Владимирская улица, вл.13
ВАО Северное Измайлово кв.48, 11-я Парковая улица, вл.45
ЮЗАО Зюзино Одесская улица, вл.4, стр.1
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