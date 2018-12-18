Спасать утопающих будут с помощью дронов

К Новому году московские спасатели обзавелись целым рядом технических новинок. Прежде всего - современным беспилотником с повышенной грузоподъемностью.

"Дрон вооружен громкоговорителем, с помощью которого можно предупредить, например, рыбаков и отдыхающих о состоянии льда. Он также способен доставить спасжилет или спасательный круг и сбросить их утопающему", - рассказал главный госинспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков. По его словам, это эффективное средство намного повышает шансы тонущего на выживание - до прибытия спасателей человек сможет оставаться на воде. А медлить нельзя - уже за 6 минут в холодной воде наступает переохлаждение. Поэтому норматив для спасателей - 4,5 минуты, за которые нужно добраться до места ЧП. Сделать это максимально быстро им помогают 46 единиц плавсредств, из которых 24 - судна на воздушной подушке. Кстати, уже в следующем году парк беспилотников может быть расширен.

В этом году спасатели приобрели три мощные звуковые пушки, чтобы вещать сразу на целый водоем. "Звук будет слышен за два километра", - пояснил Волков. Выходят на лед не только рыбаки, но и дети, для которых это просто забава. Поэтому спасатели проводят месячник по безопасности, выводя с замерзших водоемов детей.