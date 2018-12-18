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18.12.2018 19:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили убийством

Анонимное электронное письмо с угрозами поступило в адрес судьи Московского городского суда в связи с рассматриваемым делом футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает ТАСС. Судье пригрозили смертью в случае продления фигурантам ареста.

"…А судья пусть ходит с охраной, потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни", - процитировали в пресс-службе суда письмо анонима.

Дело Кокорина и Мамаева будет передано в суд в январе

Информация об угрозах передана в полицию.

Напомним, что во вторник 18 декабря суд продлил на 60 дней содержание под стражей Мамаеву и Кокорину, обвиняемым в хулиганстве и побоях, а также еще двум другим фигурантам дела - Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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