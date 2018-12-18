В четверг в городе откроются 214 елочных базаров

С 20 декабря в Москве откроются 214 елочных базаров, на 8 больше, чем годом ранее. В основном они расположатся на оживленных проспектах и в спальных районах рядом с метро.

Посмотреть, где купить елку рядом с домом, можно на портале открытых данных data.mos.ru. Можно листать список или найти объект на карте. Берем, например, метро "Динамо". Ближайший базар тут - на Вятской, 41, у местного торгового комплекса. От подземки, правда, идти минут 15. В этом плане спальным районам больше повезло. В частности, в Зябликово у одноименного метро откроются сразу три развала с елками.

Впрочем, базаров может оказаться и больше. Вчера должны были завершиться последние 12 аукционов, где разыгрывались места среди предпринимателей, отметил на портале мэрии глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. Торговля в определенных властями местах разрешена с 20 по 31 декабря. Не факт, что 20-го все предприниматели выйдут на работу. На следующей неделе выбор точно будет шире.

Елки в Москву к Новому году традиционно везут из Дании, Саратовской, Тамбовской областей и Пермского края. Если предприниматели не задерут цены, то метр отечественного деревца обойдется в 800-900 руб., а датского - от 3 тысяч. Если дома нет детей и хотите отбояриться просто букетиком - ориентируйтесь на 350-400 руб.

Почему стоит покупать именно в тех местах, что указаны на портале открытых данных? Там работают по правилам, установленным городом. Даже дизайн елочного развала утвержден Москомархитектурой. Но главное - качество здесь гарантировано. У продавцов есть документы на елки, точная информация, откуда они привезены, прайс-лист, "на глазок" цены никто не называет. Меряют елки линейкой, она обязательно должна быть у торговца. А еще - кассовый аппарат, книга жалоб и предложений. Все, как в магазине.

Кстати, пока базары еще не открылись, елки уже начали продавать в крупных торговых сетях. Как убедился корреспондент "РГ", двухметровые живые ели стоят в районе 2 тысяч рублей. Примерно так же, как и на уличных развалах. Правда, елку из ТЦ придется везти на машине, в метро с ней не втиснешься. Еще один неплохой вариант - сделать заказ в онлайн-магазине. Можно выбрать не только само дерево, но и 200-рублевый флакончик с составом против пожелтения. Елку к тому же обещают доставить в контейнере с землей - такая точно не засыплет пол иголками. Особенно если поддерживать оптимальные условия: высокая влажность, температура плюс 20 и регулярное опрыскивание.