В четверг в городе откроются 214 елочных базаров

Новости

Мурманский сухогруз снят с мели у берегов Великобритании 00:27
Скончался Заслуженный артист РФ Олег Мартьянов 00:03
Патриарх Ириней: Вашингтон толкает Косово на конфронтацию с Белградом 18.12.2018
В Дагестане в ДТП с микроавтобусом три человека погибли и два пострадали 18.12.2018
Белый дом объявил об участии Трампа на форуме в Давосе 18.12.2018
Трамп подписал указ о создании Космического командования 18.12.2018
Власти Литвы задержали гражданина России 18.12.2018
Тимошенко назвала Украину самой бедной страной в Европе 18.12.2018
Французский депутат ушел из Нацсобрания ради "Большой Москвы" 18.12.2018
В ДНР заподозрили Запад в создании на Украине аналога "белых касок" 18.12.2018
Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли 18.12.2018
Эксперты предсказали нефть по 300 долларов в случае распада ОПЕК+ 18.12.2018
Россия и Италия договорились вместе работать на рынках третьих стран 18.12.2018
Путин поручил создать реестр получателей бесплатных лекарств 18.12.2018
Новую версию "Травиаты" показали в России в прямой трансляции 18.12.2018
Вышел первый трейлер сериала по Warhammer 40,000 18.12.2018
Правительство составит с нефтяниками список мер по стимулированию добычи 18.12.2018
Российские кинокритики назвали лучшие телесериалы 2018 года 18.12.2018
Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо 18.12.2018
В Петербурге выставили на продажу двушку за 680 миллионов рублей 18.12.2018
Савченко оставили под стражей еще на два месяца 18.12.2018
Британия в случае выхода из ЕС без сделки задействует 3,5 тысячи военных 18.12.2018
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили убийством 18.12.2018
Обнародован проект соглашения РФ и Беларуси о взаимном признании виз 18.12.2018
Колумнисту "РГ" Якову Миркину вручена премия имени академика Н.П. Шмелева 18.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 23:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Хвоя твоя

В четверг в городе откроются 214 елочных базаров
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7748 (285)
С 20 декабря в Москве откроются 214 елочных базаров, на 8 больше, чем годом ранее. В основном они расположатся на оживленных проспектах и в спальных районах рядом с метро.

Посмотреть, где купить елку рядом с домом, можно на портале открытых данных data.mos.ru. Можно листать список или найти объект на карте. Берем, например, метро "Динамо". Ближайший базар тут - на Вятской, 41, у местного торгового комплекса. От подземки, правда, идти минут 15. В этом плане спальным районам больше повезло. В частности, в Зябликово у одноименного метро откроются сразу три развала с елками.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
На юге России открылись елочные базары

Впрочем, базаров может оказаться и больше. Вчера должны были завершиться последние 12 аукционов, где разыгрывались места среди предпринимателей, отметил на портале мэрии глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. Торговля в определенных властями местах разрешена с 20 по 31 декабря. Не факт, что 20-го все предприниматели выйдут на работу. На следующей неделе выбор точно будет шире.

Елки в Москву к Новому году традиционно везут из Дании, Саратовской, Тамбовской областей и Пермского края. Если предприниматели не задерут цены, то метр отечественного деревца обойдется в 800-900 руб., а датского - от 3 тысяч. Если дома нет детей и хотите отбояриться просто букетиком - ориентируйтесь на 350-400 руб.

Почему стоит покупать именно в тех местах, что указаны на портале открытых данных? Там работают по правилам, установленным городом. Даже дизайн елочного развала утвержден Москомархитектурой. Но главное - качество здесь гарантировано. У продавцов есть документы на елки, точная информация, откуда они привезены, прайс-лист, "на глазок" цены никто не называет. Меряют елки линейкой, она обязательно должна быть у торговца. А еще - кассовый аппарат, книга жалоб и предложений. Все, как в магазине.

Кстати, пока базары еще не открылись, елки уже начали продавать в крупных торговых сетях. Как убедился корреспондент "РГ", двухметровые живые ели стоят в районе 2 тысяч рублей. Примерно так же, как и на уличных развалах. Правда, елку из ТЦ придется везти на машине, в метро с ней не втиснешься. Еще один неплохой вариант - сделать заказ в онлайн-магазине. Можно выбрать не только само дерево, но и 200-рублевый флакончик с составом против пожелтения. Елку к тому же обещают доставить в контейнере с землей - такая точно не засыплет пол иголками. Особенно если поддерживать оптимальные условия: высокая влажность, температура плюс 20 и регулярное опрыскивание.

Инфографика "РГ": Александр Чистов/ Сергей Бабкин
Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Новый год
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил создать реестр получателей бесплатных лекарств
ЦБ запретит банкам размещать обменные курсы валют на уличных табло
ФАС оштрафовала "Большую тройку" сотовых операторов за роуминг
МИД о резолюции ООН: Против России идет целенаправленная кампания
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили убийством