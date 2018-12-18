В Калуге живого младенца выбросили на площадку для мусора

Калужская полиция начала проверку по факту обнаружения младенца, выброшенного на площадку для мусора. За информацию о виновных полиция обещает денежное вознаграждение и конфиденциальность, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Младенца, завернутого в кусок материи, накануне вечером нашел житель деревни Жилетово, приехавший в областной центр из Дзержинского района. Он проходил по улице Дарвина - это в самом центре города, и во дворе одного из домов заметил на площадке для мусора шевелящийся сверток. Откинув ткань, мужчина увидел младенца. Ребенок был жив, несмотря на мороз минус 13 градусов. Спаситель спрятал младенца под курткой, чтобы согреть и вызвал полицию и "скорую".

Полицейские осмотрели двор, в том числе с собакой. Сняли записи с камер наблюдения, расположенных поблизости. Эксперты-криминалисты изъяли ряд вещественных доказательств.

Младенца сразу же отвезли в больницу. Оказалось, что это девочка, родившаяся около трех часов назад. По словам медиков, ее вес 2900 граммов, рост - 50 сантиметров. Она здорова, без видимых телесных повреждений и следов обморожения.

Руководство УМВД России по Калужской области обращается к гражданам: если вам известна информация, которая поможет задержать виновных лиц, незамедлительно сообщите в дежурную часть полиции по телефонам: 02, 102, 50-15-02.