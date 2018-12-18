В Подмосковье осуждена банда грабителей

В Московском областном суде закончился громкий процесс над бандой грабителей. За нападения с оружием на людей и грабежи в Подмосковье по приговору суда надолго отправлены в колонию строгого режима восемь злоумышленников из организованной преступной группы.

По версии следствия, в 2011 году организовал преступную группу Руслан Кавтарашвили. Ближайшими его помощниками в криминальных набегах стали Омар Хубаев, Муслим Ахметханов и Юсуф Ашуров. Все они признаны виновными, в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений, в бандитизме, разбоях, незаконном приобретении, хранении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. До 15 лет им грозило по этим статьям закона.

Суд установил, что воры перед кражей следили за жителями, ждали, чтобы в доме никого не было, а затем похищали ценные вещи и деньги. Если в доме кто-то находился, то его связывали, запугивали оружием и заставляли отдать все ценности. Бандиты грабили в масках. В основном пострадали жители подмосковных городов Мытищи и Королев.

Общая сумма похищенного составила 5,5 миллиона рублей.

Суд отправил Руслана Кавтарашвили в колонию строгого режима на 11 лет. Член банды Руслан Сатуев получил девять с половиной лет заключения.

Остальные осужденные члены этнической криминальной группировки получили от 6 до 8 лет лишения свободы.