В Подольске задержали девушку, распространявшую наркотики

Сотрудниками подмосковной полиции при поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" в городе Подольске, в одном из ночных клубов была проведена операция по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков в местах массового досуга молодежи. В результате операции полицейскими была задержана 29-летняя местная жительница, подозреваемая в сбыте веществ. Об этом сегодня сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова

- Установлено, что злоумышленница через "закладки", сделанные в туалете ночного клуба, сбыла два свертка с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химической экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством - амфетамином. Также при личном досмотре у подозреваемой был изъят сверток с аналогичным содержимым, - сообщила Петрова.

Девушку арестовали. Уголовное дело завели по двум серьезным статьям УК, по которым ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

К сожалению, ночные клубы продолжают оставаться рассадниками наркомании и местами продажи смертельного зелья. Так, на днях Генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что хоть число наркоманов среди детей и подростков в России снижается, наркотики сегодня употребляют почти 6 тысяч только поставленных на учет несовершеннолетних. Но никто не готов подсчитать, сколько подростков на самом деле сидят на наркотиках. При этом среди подростков растет смертность от этого яда.

- В прошлом году от этого погибли 22 ребенка. Рост в два раза. Получили отравление более одной тысячи, из которых треть в возрасте до 14 лет. Ситуация заслуживает повышенного внимания, - заявил Чайка на заседании коллегии ведомства, посвященном профилактике наркомании среди несовершеннолетних.

Генпрокурор также сообщил, что в этом году на фоне незначительного сокращения зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных подростками (-1%) почти на две трети возросло число особо тяжких деяний, в первую очередь сбыта наркотиков, на треть - совершенных группой лиц по предварительному сговору.Зачастую в полицейской хронике фигурируют ночные клубы.