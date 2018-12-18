В приемные семьи в столице устроены 92,5 процента детей-сирот

Ни один маленький здоровый ребенок, волею судеб оставшийся без родителей, не задерживается в столичных детских домах, а практически сразу уходит в московскую семью. В результате приток детей в сиротские организации приостановлен, сообщила вчера на Форуме приемных родителей Алла Дзугаева, замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Да и в целом детей, оставшихся без попечения родителей, в Москве все меньше. К примеру, в 2017-м их было выявлено 1270, а за 9 месяцев этого года - 933. Количество же детей, передаваемых в приемные семьи, стабильно выше выявляемых детей. "Это происходит потому, что мы стараемся устроить в приемные семьи не только ребят, оставшихся без попечительства в текущем году, но и тех, что уже живут в наших учреждениях", - пояснила Дзугаева. Вот почему число детей в приемных семьях продолжает увеличиваться. К примеру, в этом году выявлены 933 ребенка, а переданы на воспитание в семью - 941. В результате с 2016 года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стало на 500 меньше в банке данных.

Всего сейчас в городе более 19 тысяч, или 92,5% от общего числа, детей-сирот уже устроены в приемные семьи. Остальные 7,5%, или 1535 детей, живут в 24 центрах содействия семейному воспитанию при департаменте соцзащиты и тоже ждут приемных родителей. Алла Дзугаева призналась, что этих ребят крайне сложно устроить в семьи из-за их подросткового возраста, состояния здоровья, наличия братьев и сестер.

Способствуют устройству сирот в семьи во многом меры поддержки правительства Москвы. К примеру, ежемесячное вознаграждение приемным родителям, патронатным воспитателям в городе - от 16 700 руб. до 28 390 руб. Возмещает столица также расходы на коммуналку и телефон, обеспечивает приемным родителям бесплатный проезд на городском транспорте. Кроме того, оплачивает приемным семьям путевки на совместный отдых с детьми. Есть у приемных родителей и возможность получить компенсацию в размере 49 389 рублей, если путевка была приобретена самостоятельно.

Приемных родителей ждут больше полутора тысяч детей

Еще Алла Дзугаева напомнила, что с 2014 года в городе запущен уникальный пилотный проект по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание пятерых или более детей в возрасте от 10 лет или детей-инвалидов. В его рамках приемные семьи получают квартиры в столице из расчета по 18 кв. м на человека. В течение 10 лет родители должны взять еще приемных детей взамен достигших 18-летия. После истечения этого срока квартира становится их собственностью. Сейчас в пилотном проекте принимают участие 40 семей, которые воспитывают 224 ребенка. При этом 12 семей - приезжие из других субъектов - Чувашской Республики, Краснодарского и Пермского краев, Саратовской, Иркутской и Московской областей.

К счастью, доля возвратов детей из приемных семей ничтожно мала - менее одного процента, но каждая история возврата - трагедия и для ребенка, и для родителей. "В большинстве случаев отмена опеки происходит из-за ухудшения здоровья опекуна или ребенка, отсутствия взаимопонимания, непреодолимых сложностей, связанных с воспитанием ребенка. Но треть случаев - это ненадлежащее исполнение своих обязанностей", - рассказала замруководителя департамента.

Чтобы такие истории свести к нулю, в Москве организовано сопровождение приемных семей, которым занимаются 47 центров при департаменте соцзащиты. В новом году будет запущена специальная программа по обучению специалистов этих центров на основе пожеланий приемных родителей.