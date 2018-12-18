Врачи рекомендовали москвичам ходить в кальсонах

Московские врачи рекомендовали москвичам надевать под брюки кальсоны или термобелье в морозную погоду. Это важно, поскольку переохлаждение может привести к опасным болезням у мужчин и женщин, сообщил агентству "Москва" врач поликлиники №8 Василий Фролов.

Особенно опасен мороз для мужчин. По словам Фролова, простата быстро реагирует на переохлаждение, оно может спровоцировать простатит. У женщин же долгое воздействие холода способно вызвать воспаление придатков и цистит. Эти заболевания чреваты неприятными последствиями для здоровья. Медики предложили москвичам носить кальсоны или термобелье как дополнительную защиту.

Метеорологи считают, что холода могут уйти из столицы только перед самым Новым годом.