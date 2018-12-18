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18.12.2018 10:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи рекомендовали москвичам ходить в кальсонах

Текст: Сергей Бабкин

Московские врачи рекомендовали москвичам надевать под брюки кальсоны или термобелье в морозную погоду. Это важно, поскольку переохлаждение может привести к опасным болезням у мужчин и женщин, сообщил агентству "Москва" врач поликлиники №8 Василий Фролов.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Особенно опасен мороз для мужчин. По словам Фролова, простата быстро реагирует на переохлаждение, оно может спровоцировать простатит. У женщин же долгое воздействие холода способно вызвать воспаление придатков и цистит. Эти заболевания чреваты неприятными последствиями для здоровья. Медики предложили москвичам носить кальсоны или термобелье как дополнительную защиту.

Метеорологи считают, что холода могут уйти из столицы только перед самым Новым годом.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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