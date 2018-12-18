Новости

В Екатеринбурге проверят информацию о высаженном из автобуса подростке 07:07
Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов 07:02
Япония направит рекордную сумму на укрепление национальной обороны 06:59
Избирком Приморья признал выборы губернатора состоявшимися 06:30
Ученые узнали размеры домашних кошек во времена викингов 06:18
Суд ЕС потребовал от Польши отменить судебную реформу 06:08
Трамп поможет пострадавшим от пошлин фермерам 05:46
Циклон нарушил авиасообщение с Камчаткой 05:31
США признали свою беззащитность перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая 05:20
Сильный циклон изменил график работы жителей Камчатки 04:56
СК заинтересовался ЧП с американским самолетом на Камчатке 04:48
Глава лейбористов инициировал голосование по вотуму недоверия Мэй 04:46
В Марокко у горы Тубкаль убиты два альпиниста из Европы 04:24
На станции Seibu в Японии появился робот-охранник 04:13
Пожар произошел в жилой многоэтажке в Москве 03:56
Посол РФ: Самолеты ВКС России в Венесуэле не угрожали Колумбии 03:26
Дефицит бюджета Франции на 2019 год увеличится из-за обещаний Макрона 03:05
Грабители ранили ножом мужчину в московском Кунцево 03:00
Госдеп поддержал стремление Боснии и Герцеговины в НАТО 02:54
Прокуратура предъявила обвинения родственнику страсбургского стрелка 02:17
Глава "Сафмара" пригрозил подать в суд на Запашного 02:15
Губернатор Нью-Йорка пообещал легализовать марихуану в 2019 году 02:12
Двое мужчин попали под электричку в Подмосковье 01:35
"Самый красивый грузовик" МАЗ: первое официальное фото 01:28
Бельгия начала импорт российских вин 01:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 05:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Циклон нарушил авиасообщение с Камчаткой

Текст: Дина Непомнящая

Из-за сильного циклона, обрушившегося на Камчатский край, приостановлена работа аэропорта в Петропавловске-Камчатском.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Как рассказали "Интерфаксу" представители воздушной гавани, все внутренние рейсы отложены до улучшения погодных условий. Работает снегоуборочная техника. Планируется, что аэропорт будет закрыт до трех часов дня (по местному времени) 19 декабря.

"Самолет, летевший на Камчатку из Новосибирска, ушел на запасной аэродром в Магадан. Борт из Москвы успел прибыть до закрытия аэропорта. Рейс из Хабаровска должен прилететь по расписанию во второй половине дня", - сказали в пресс-службе.

Напомним, под влияние циклона попали Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Усть-Камчатский и Алеутский районы, а также административный центр региона. Школьникам края отменили занятия. А для сотрудников муниципальных учреждений Петропавловска-Камчатского объявили внеплановый выходной. Скорректировать график работы рекомендовали руководителям всех региональных предприятий и организаций.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США признали свою беззащитность перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая
Посол РФ: Самолеты ВКС России в Венесуэле не угрожали Колумбии
Прокуратура предъявила обвинения родственнику страсбургского стрелка
Глава "Сафмара" пригрозил подать в суд на Запашного
Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово