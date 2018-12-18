Циклон нарушил авиасообщение с Камчаткой

Из-за сильного циклона, обрушившегося на Камчатский край, приостановлена работа аэропорта в Петропавловске-Камчатском.

Как рассказали "Интерфаксу" представители воздушной гавани, все внутренние рейсы отложены до улучшения погодных условий. Работает снегоуборочная техника. Планируется, что аэропорт будет закрыт до трех часов дня (по местному времени) 19 декабря.

"Самолет, летевший на Камчатку из Новосибирска, ушел на запасной аэродром в Магадан. Борт из Москвы успел прибыть до закрытия аэропорта. Рейс из Хабаровска должен прилететь по расписанию во второй половине дня", - сказали в пресс-службе.

Напомним, под влияние циклона попали Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Усть-Камчатский и Алеутский районы, а также административный центр региона. Школьникам края отменили занятия. А для сотрудников муниципальных учреждений Петропавловска-Камчатского объявили внеплановый выходной. Скорректировать график работы рекомендовали руководителям всех региональных предприятий и организаций.