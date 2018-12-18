Курильский вулкан Эбеко выбросил четырехкилометровый столб пепла

Столб пепла высотой до четырех километров над уровнем моря выбросил во вторник днем вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир.

Специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщили агентству "Интерфакс", что характер выброса был проанализирован по видеоданным. Шлейф растянулся в сторону Охотского моря, к северо-западу от исполина.

О пеплопадах и запахе сероводорода в ближайшем к вулкану городе городе Северо-Курильске не сообщалось.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.